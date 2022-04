McDonald’s, scoperta shock nel Big Mac: quello che una donna ha trovato è disgustoso

Quando l’happy meal non è poi così tanto happy e nemmeno così tanto meal, ma riserva sicuramente grandi sorprese. Dopo il Big Mac, forse l’Happy Meal è il panino iconico per eccellenza del McDonald’s. Pensato e amato soprattutto dai piccini, ma anche apprezzato dai grandi, il “pasto felice” piace per la sorpresa che si può ricevere insieme a hamburger, patatine e Coca-Cola. L’importante però è sapere dove va piazzata.

A Victoria, in Australia una donna, totalmente senza parole, ha raccontato infatti di aver trovato un giocattolo all’interno del suo Big Mac. Un mix piuttosto strano. Come riportato dal ‘Daily Star’, Stephanie Baker si era appena seduta e stava per iniziare a mangiare il suo Big Mac quando ha notato un giocattolo il topolino Jerry, dal famoso cartone animato Tom e Jerry, nel formaggio.

Le parole di Stephanie

La 25enne però non si è persa d’animo, raccontando su TikTok ciò che le era accaduto. Il video è diventato immediatamente virale, con oltre 1,7 milioni di visualizzazioni. L’accostamento formaggio e Jerry, infatti, non poteva non far sorridere. Ma “l’incidente” è stato casuale?

Stephanie ha spiegato come all’inizio fosse un po’ arrabbiata. Non è dicerto piacevole, nè igienico trovarsi un gioco in mezzo al panino che si sta per mordere: “Stavo aggiustando l’hamburger perché gli strati erano un po’ sparsi dappertutto, quando ho visto il giocattolo per la prima volta” – ha raccontato la ragazza come riferito sempre dal ‘Daily Star’ – ” Ho pensato che avrei dovuto prendere il mio telefono per filmare e scattare qualche foto come prova prima di toccarlo”.

Non c’erano dubbi che quello strano ingrediente in mezzo al formaggio fosse proprio un giocattolo: “Ho capito subito, non appena ho visto gli occhi, che era ovviamente un giocattolo dell’Happy Meal. All’inizio ero un po’ arrabbiata perché è disgustoso e non sapevo come ci fosse finito lì dentro” – ha continuato la 25enne – “Così ho fatto un video, scattato alcune foto e poi ho mostrato tutto a mia madre e ai miei due fratelli. Però non mi hanno creduta subito. Prima hanno riso e pensato che stessi scherzando e che fossi stata io ad avercelo messo lì in mezzo, la faccia attraverso il formaggio era piuttosto divertente”.

I commenti sui social

Tuttavia Stephanie non ha fatto nulla contro il fast food: “Non sono tornata al McDonald’s perché ero un po’ preoccupata che non mi credessero e mi viene facilmente l’ansia quando devo parlare con le persone a tu per tu, quindi ho dato l’hamburger al mio cane, il giocattolo no e ho pubblicato il video”. Diventato nel giro di nulla popolarissimo e condiviso da moltissimi utenti increduli quanto la famiglia della ragazza.

“La risposta online è stata divertente all’inizio, ma molte persone su TikTok possono essere piuttosto schiette e cattive” – ha sottolineato Stephanie – “Quindi parecchie persone hanno scritto che l’abbia fatto apposta, ma la maggior parte ha semplicemente riso e l’ha trovato piuttosto divertente”. Proprio per questo: “McDonald’s mi ha chiamato per il video di Tiktok e mi ha detto di mettermi in contatto con loro”. McDonald’s Australia al momento, però, non ha rilasciato dichiarazioni.