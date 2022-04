Si può “sorpassare” a destra? Attenzione al “caso” in cui il Codice della Strada lo prevede

Secondo quanto riportato nel Codice della Strada, sorpassare a destra rappresenta un illecito che può portare a ricevere pesanti sanzioni. Ma quando si parla di ‘superamento’ tutto cambia. Vediamo perchè

Quando si domanda ad un provetto automobilista se potrà sorpassare un altro veicolo a destra, la risposta è, naturalmente, che questa manovra non è consentita e che l’unico sorpasso permesso è quello a sinistra, perchè altrimenti oltre a rischiare multe salatissime si metterà a rischio la propria incolumità e quella di altri conducenti.

Ma il Codice della Strada, composto da un gran numero di articoli, regolamenta con grande precisione e dovizia di particolari la “posizione dei veicoli sulla carreggiata” fornendo una serie di informazioni aggiuntive che spiegano come comportarsi in determinate casistiche. Il ‘sorpasso’ va dunque inserito all’interno di un ragionamento più ampio facendo riferimento, in particolare, agli articoli 143 e 148 del Codice della Strada.

Sorpasso e superamento, cosa cambia?

Cominciamo con il dire che il divieto del sorpasso a destra è una nozione da tenere bene a mente, in particolare, su tangenziali, autostrade e superstrade, dove l’alta velocità potrebbe spingere gli automobilisti a compiere, qualora dovessero trovarsi davanti veicoli che viaggiano ad una velocità inferiore, manovre non consentite e pericolose.

Fare questo tipo di sorpasso piò avere conseguenze serie: trattandosi di un illecito si va infatti incontro a sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una multa compresa tra gli 83 e i 332 euro. Tenendo presente che la Polizia Stradale è solita intensificare i controlli in determinati periodi dell’anno e che, dunque, fare i furbetti potrebbecostare davvero caro.

Codice della Strada, cosa dice l’articolo 143

Ma cosa dicono nello specifico i due articoli citati poco fa? Il 143 regolamenta la “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”. Leggendo il primo comma viene riportato che

“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Molto semplicemente, dunque, bisogna viaggiare tenendo la destra quando possibile.

Dal canto suo invece il comma 5 specifica che “salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”. Questo fa apparire quantomeno logico che i sorpassi debbano, anche su strade a più corsie, avvenire sempre sulla sinistra.

Cosa prevede l’articolo 148 del Codice della Strada

Ma passando all’articolo 148 che va a regolamentare nello specifico il sorpasso, occorre focalizzarsi sul comma 3 nel quale si legge che “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.

Tutto cambia quando invece si fa riferimento non al sorpasso ma al superamento ovvero quando capita che un’auto viaggi a velocità ridotta sulla corsia di sorpasso risultando di fatto d’intralcio per la marcia di altri veicoli. Si tratta di un comportamento anzitutto punibile dal Codice della Strada ma che di fatto consente a chi sta viaggiando sulla corsia di destra di mantenere la propria andatura “avanzando” oltre il veicolo che va a rilento e che resta in modo illecito sul lato della carreggiata errato.