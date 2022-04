Antonella Fiordelisi ha una relazione con Flavio Briatore? Ecco le sue parole

L’influencer ed ex atleta di scherma, rispondendo a una domanda di un follower su Instagram, ha chiarito il suo presunto flirt con Flavio Briatore.

Antonella Fiordelisi, influencer ed ex schermitrice con all’attivo anche una medaglia di bronzo nella spada nei Campionati Italiani Cadetti del 2017, ha chiarito sulla sua pagina Instagram il suo presunto flirt con Flavio Briatore. La modella ha risposto a uno dei tanti followers che le chiedevano cosa stesse succedendo fra lei e il 71enne imprenditore.

Oltre un anno fa l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, aveva avuto una pesante discussione con la modella 24enne nel dietro le quinte della trasmissione televisiva ‘Scherzi a Parte’. I motivi della discussione erano legati a un presunto interessamento della donna verso l’ex marito, il quale le aveva rivolto degli apprezzamenti. A un anno di distanza, la Fiordelisi ha chiarito la sua posizione, sottolineando cosa ci sia di vero sul presunto flirt fra lei e Flavio Briatore.

La Fiordelisi ha concesso una ‘Q&A’ su Instagram ai fan della sua pagina. Fra le tante domande poste all’influencer e modella, non è passato inosservato un quesito, cioè quale fosse la sua posizione circa un presunto rapporto o un inizio di relazione con Flavio Briatore. La Fiordelisi ha risposto alla domanda del follower in modo chiaro e diretto: “No, sono stata con lui a cene con amici: è di ottima compagnia”.

Una risposta, dunque, che chiarisce tutto e non lascia dubbi circa il rapporto fra i due, fatto solo di stima e amicizia reciproca.

Antonella Fiordelisi risponde a un follower e chiarisce il suo rapporto con Flavio Briatore

Non c’è dunque nessun coinvolgimento sentimentale fra la Fiordelisi e Flavio Briatore, stando a quanto rivelato dalla 24enne sulla sua pagina Instagram nella risposta al suo follower. Qualche mese fa, l’imprenditore italiano aveva tempestato di cuoricini diverse foto di Antonella Fiordelisi, scatenando la curiosità e i pettegolezzi tra i fan dei due personaggi coinvolti.

La risposta di oggi di Antonella Fiordelisi chiarisce la situazione, dunque. Da oltre due anni, stando a quanto trapela dai giornali di gossip, Antonella Fiordelisi sarebbe single. In passato ebbe una storia amorosa lunga due anni con il personal trainer e influencer Francesco Chiofalo, ragazzo conosciuto durante la partecipazione a ‘Temptation Island’. La relazione fu tormentata e alla fine i due ragazzi si lasciarono definitivamente. Francesco Chiofalo attualmente sta partecipando al programma ‘La Pupa e il Secchione’.

Durante gli ultimi due anni sono stati diversi gli accostamenti e i presunti flirt fra la giovane di Salerno e vari personaggi dello sport e dello spettacolo. La ragazza era stata vista in passato in compagnia prima di Gonzalo Higuain, ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus, e poi di Niccolò Zaniolo, attuale centrocampista della Roma.

La Fiordelisi in alcune recenti interviste ha anche affermato di voler riprendere in futuro con la scherma, sua grande passione fin da quando era piccola.