Sex Tape Kim Kardashian, ne arriva un secondo? La clamorosa rivelazione

Kim Kardashian è sempre al centro del gossip, anche quando cerca di evitarlo. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star’, la Kardashian sta affrontando nuove paure legate al sex tape, ovvero quelle registrazioni video pornografiche amatoriali che coinvolge uno o più personaggi famosi che, intenzionalmente o meno, vengono rese pubbliche.

La star dei reality, infatti, è preoccupata che uno dei suoi ex possa postare in rete video spinti senza il suo consenso. Proprio per questo starebbe spendendo centinaia di migliaia di dollari per assumere avvocati pronti ad impedire che il filmato in questione – che Kim teme possa provenire dall’ex Ray J – venga pubblicato.

Il cantante è stato con Kim ormai quasi vent’anni fa, quando aveva 22 anni, eppure il famigerato sex tape potrebbe fare milioni di visualizzazione se Ray decidesse di rendere note le registrazioni. Ma Kim, dopo il suo divorzio da Kanye West, è intenzionata a proteggere i suoi quattro figli – che hanno tra i due e gli otto anni – e la sua nuova storia d’amore con Pete Davidson. Ma più semplicemente, la star di “Al passo coi Kardashian” vuole anche tutelare una sfera della sua vita che è giusto rimanga privata e che nessuno dovrebbe mai intaccare per finire al centro del gossip.

Sta succedendo di nuovo

Come riportato sempre dal ‘Daily Star’, parlando al Sun, una fonte ha dichiarato: “Kim sa che Ray J ha registrato altri nastri insieme. Alcuni filmati sono incredibilmente intimi. Per questo ha detto agli avvocati: ‘Stanno passando di nuovo sul mio cadavere'”. Insomma, pare che stia succedendo di nuovo qualcosa che Kim sperava non la riguardasse ulteriormente.

All’epoca dei fatti, la Kardashian era relativamente lontana dai riflettori quando il nastro è stato pubblicato per la prima volta nel marzo 2007 dalla Vivid Entertainment. Il video era intitolato “Kim Kardashian: Superstar”. La sua famiglia organizzò subito un’azione legale urgente per sbarazzarsi del filmato, ma era troppo tardi. Il video era già su Internet e quando qualcosa finisce sulla rete diventa di tutti e di nessuno.

Molto probabilmente Kim si trovava in vacanza a Cabo, in Messico, quando è stato girato il video e in seguito ha intentato una causa contro la Vivid per averlo rilasciato senza il suo permesso. Tuttavia, dopo aver acquisito dalla società 5 milioni di dollari, ha abbandonato la causa.

Kim ha poi rivelato nel suo reality show “Al passo con i Kardashian” di essere sotto effetto di ecstasy durante la registrazione, spiegando a Scott Disick e Kendall Jenner nel 2018: “Mi sono sposata con l’ecstasy. La prima volta. Poteva accadere qualsiasi cosa spiacevole”.

Disick ha poi risposto: “Eri fatta di ecstasy quando hai girato quel sex tape?” “Assolutamente. Lo sanno tutti. Ad esempio, la mia mascella tremava per tutto il tempo“, ha risposto Kim. Tanti anni sono passati da quel video scandalo che Kim pensava di essersi lasciata definitivamente alle spalle, ma così non è stato.

La Kardashian ha precedentemente negato l’esistenza di un secondo sex tape inedito, dopo aver trovato filmati. E Ray – come riportato sempre dal Daily Star – sembrava pure voler zittire tutte le dicerie, quando ha pubblicato enigmaticamente su Twitter a gennaio: “Questo deve finire. Ho anche io dei figli”.