Smacco per milioni di italiani: un bonus da 200 euro non ci sarà – ecco quale

Dopo l’approvazione del Def si pensava che sarebbe stato inserito nell’ordinamento, per la gioia di milioni di automobilisti italiani, ma così non è stato ed entro pochi giorni toccherà pagare. Ecco qual è il bonus ‘mancante’

Un vero smacco per milioni di italiani i quali, tra pochi giorni, dovranno mettere mano al portafoglio per un intervento sui loro mezzi di trasporto obbligatorio per legge. Non è stato infatti inserito nel Def, vale a dire che non è stato previsto un bonus a sostegno della spesa relativa alla sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi e, viceversa.

Il bonus pneumatici non è nel Def: cosa è successo

E, per chi non possiede un treno invernale o estivo o lo deve sostituire, all’acquisto di nuovi pneumatici. Una decisione che ha lasciato increduli e stupefatti gli addetti ai lavori delle associazioni di categoria in quanto non sembravano esserci dubbi sul fatto che il bonus più atteso dagli automobilisti sarebbe stato previsto, considerato anche che il settore dell’automotive sta vivendo un periodo di enormi difficoltà, con il crollo delle immatricolazioni e, parallelamente a causa dell’incremento dei prezzi di benzina, diesel e metano, di investire sempre più nell’elettrico.

Periodo di crisi e difficoltà per il settore dell’Automotive

Crisi delle materie prime, pandemia di Covid, ritardi nella ricezione o nella produzione delle componenti a causa delle difficoltà logistiche o dei prezzi alle stelle del combustibile, sono solo alcuni dei fattori che stanno creando non pochi problemi alle case automobilistiche.

Cerchiamo dunque di capire per quale ragione questo sostegno economico non sia stato inserito dal Governo Draghi nel Def. Questo bonus avrebbe permesso di ottenere, per coloro che avessero montato pneumatici di classe A o B sul proprio veicolo, un incentivo fino a 200 euro. Ma l’emendamento, presentato da alcuni gruppi parlamentari allo scopo di spingere i cittadini ad acquistare pneumatici performanti che garantissero migliori prestazioni da un lato e ridotti consumi dall’altro, è stato ritirato lasciando così gli automobilisti con un nulla di fatto.

I requisiti per ottenere il bonus

Per ottenere questo bonus il requisito doveva essere quello di possedere un veicolo di classe M1 montando pneumatici di Classe A o B, con la possibilità di sfruttare lo sconto sull’acquisto fino al 31 dicembre 2022. Al momento però non si è mosso nulla in tal senso e non sono nemmeno state fornite motivazioni concrete in merito all’esclusione del bonus pneumatici 2022. Resta un barlume di speranza in merito ad un suo reinserimento in extremis, magari in una delle prossime revisioni del DL Energia anche se gli esperti in materia non ripongono molte speranze in tal senso.