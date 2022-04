Addio ad un fastidio telefonico enorme – la novità che farà la gioia di milioni di italiani

Novità che farà la gioia di molti italiani quella relativa all’estensione della norma per lo stop del telemarketing anche ai cellulari. La procedura da seguire per evitare le fastidiose e continue telefonate indesiderate

Se sul telefono fisso è possibile bloccare le telefonate indesiderate relative alla vendita di prodotti o servizi, sui cellulari le aziende che operano in questo ambito hanno sostanzialmente campo libero e le chiamate provenienti da numeri sconosciuti e riconducibili al cosiddetto ‘telemarketing’ possono diventare costanti, insistenti e fastidiose.

Ben presto le cose cambieranno: la norma già prevista per i numeri fissi verrà infatti estesa, a partire dal prossimo 31 luglio, anche ai telefoni cellulari: ecco come bisognerà procedere per evitare le fastidiose ed indesiderate chiamate in arrivo a qualsiasi ora del giorno.

Come evitare il telemarketing sui cellulari

Il telemarketing ‘aggressivo’, come vengono definite queste telefonate, sparirà a breve. Dal 31 luglio infatti, tutti coloro che effettueranno la registrazione all’apposito Registro Pubblico delle Opposizioni potranno evitare di ritrovarsi il telefonino intasato da chiamate provenienti da numeri fissi o mobili ignoti.

Da alcune settimane tale registro è stato infatti esteso anche ai cellulari e finalmente la norma è stata inserita in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore entro una decina di giorni. Ma prima che diventi effettivamente operativa occorrerà attendere ancora alcune settimane, tempi tecnici perche il Ministero dello Sviluppo Economico metta a punto il relativo regolamento tecnico con specifici sistemi informatici e completi le varie consultazioni con gli operatori.

Cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni

Dunque come detto sopra occorre iscrivere nell’apposito Registro il proprio numero di telefonia mobile evitando così di ricevere telefonate da agenzie di marketing o da insistenti call center. Oltre al numero bisognerà inserire i dati personali e fornire, alla voce “Dichiarazione di veridicità e informativa privacy”, il proprio consenso.

Se la risposta automatica da parte del sistema è affermativa il numero non è ancora iscritto al Registro mentre se negativa comparirà un messaggio che indica l’iscrizione già avvenuta. Anche più numeri intestati a una sola persona potranno contemporaneamente iscritti al Registro esclusivamente inviando via email il modulo elettronico oppure accedendo al sito della Fondazione Bordoni.

Cosa accadrà una volta iscritti

Non appena il numero risulterà ufficialmente iscritto verranno revocati tutti i precedenti consensi forniti in fase di registrazione ai servizi a cui è stata data l’approvazione ed inoltre sarà possibile evitare di essere contattati anche dalle voci automatizzate di messaggi preregistrati. Chi, tra gli operatori telefonici, violerà le regole rischia pesanti sanzioni che potrebbero toccare anche i 20 milioni di euro.

Per il consumatore sarà molto semplice denunciare una chiamata indesiderata: grazie alla nuova norma non dovrà fare altro che indicare il numero di telefono dal quale l’ha ricevuta.