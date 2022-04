Tragedia al circo Orfei: tigre scappa dalla gabbia e lo uccide

È riuscita a sgattaiolare fuori da una gabbia fuggendo dal circo e, quando lo ha incrociato, si è avventata contro un pony uccidendolo. Cosa è accaduto nel comune di Pozzallo

Attimi di alta tensione nel comune siciliano di Pozzallo, in provincia di Ragusa, per una “tigre in fuga”. L’episodio si è verificato all’interno del Circo Sandra Orfei che si trovava in paese: per ragioni da chiarire la tigre è riuscita ad uscire dalla gabbia nella quale si trovava fuggendo.

Ma non solo perchè, dopo aver guadagnato la fuga, nelle primissime ore della giornata di sabato, il grosso felino si è avventato contro un pony uccidendolo, prima di essere immobilizzato e catturato. La tigre sarebbe dunque riuscita ad eludere la sorveglianza guadagnando la fuga dal recinto nel quale era custodita prima che qualcuno se ne accorgesse e potesse intervenire.

Tigre fugge dalla gabbia: cosa è successo

Quando gli operatori del circo se ne sono resi conto hanno immediatamente dato l’allarme contattando i carabinieri che insieme a polizia di stato e polizia locale hanno attivato il sistema di emergenza per avviare le operazioni di ricerca e recupero dell’animale. Il tutto insieme agli stessi operatori del circo, che per primi sono riusciti a ritrovare il grande felino e a farlo tornare nella sua gabbia. Ma nel frattempo un pony è stato attaccato mortalmente. Sul caso è stata avviata un’indagine per fare chiarezza sull’intera dinamica della situazione: lo ha confermato il primo cittadino Roberto Ammatuna dichiarando che “nella considerazione della gravità dell’accaduto, la polizia locale e l’Asp stanno svolgendo indagini per verificare la regolarità delle autorizzazioni e l’efficacia dei sistemi di custodia adottati dal circo”.

La ricostruzione dei fatti fornita dal sindaco

Un elemento sembra certo: il felino non sarebbe uscito dall’area circense ed è stato messo in sicurezza prima che potesse allontanarsi ulteriormente. Il sindaco ha fornito una ricostruzione dei fatti: “All’alba è riuscita ad eludere la sorveglianza e ad uscire dal recinto dove era custodita, una tigre del circo Sandra Orfei che in questi giorni staziona a Pozzallo”.

“Immediatamente scattato l’allarme – ha aggiunto il primo cittadino nella nota ufficiale – è stata attivato il sistema di emergenza con dislocazione di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. Fortunatamente gli stessi operatori del Circo sono riusciti a rintracciare l’animale e a riportarlo in gabbia, facendo tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo, tuttavia, la tigre ha aggredito un pony presente all’interno delle aree circensi, che non ha avuto scampo”. Quanto resta da accertare, e sarà compito delle forze dell’ordine farlo, sono dunque le eventuali responsabilità in merito all’accaduto.