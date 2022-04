46 anni di differenza ma si amano alla follia: la storia della pensionata e del suo toyboy

Una nonna amante dei toyboy ha fatto una clamorosa scoperta sul giovane marito egiziano dopo essere stati costretti a trascorrere diverse settimane separati

L’82enne Iris Mohamady, anziana amante dei toyboy, è convolata a nozze con il 36enne Mohamed Ahmed Ibriham nel 2020 dopo che i due si erano innamorati tre anni fa nonostante l’importante differenza di età, ben 46 anni. I due si sono innamorati dopo essersi conosciuti via Facebook e lui si è trasferito dall’Egitto al Regno Unito per stare con lei; prima del trasferimento era stata Iris a volare in Egitto in modo da poterlo finalmente incontrare di persona e sposarlo.

Da quel giorno la nonna non ha mancato di esprimere il suo amore per il 36enne e hanno trascorso molto tempo insieme. Quando però il padre di Mohamed si è ammalato il ragazzo si è dovuto precipitare al Cairo per fargli visita e questo ha obbligato la coppia a trascorrere quattro settimane lontani l’uno dall’altra. Ma Iris non si è demoralizzata ed anzi ha raccontato che la distanza l’ha aiutata a rendersi conto di quanto sia fortunata.

Pensionata e toyboy hanno trascorso 4 settimane lontani

“L’amore – ha scritto l’anziana – è sapere che sembri orribile dopo giorni di lavori domestici e di giardinaggio, senza un pezzo di trucco vestita con quello che capita. E che dopo un mese di assenza, il mio meraviglioso marito mi accoglierà così come sono, perché è questo l’amore. Bentornato a casa, Mohamed. La tua mancanza nell’ultimo mese mi ha fatto capire che gemma inestimabile sei. Questo diamante grezzo di una moglie ti apprezzerà di più in futuro”.

Già in precedenza la pensionata ha dovuto pazientemente attendere il fidanzato dopo un periodo di separazione, affrontando un’agonizzante attesa di un anno prima che Mohamed ottenesse un visto nel Regno Unito e comunicando con lui solo tramite telefono o la chat di Facebook.

La coppia ha 46 anni di differenza

Iris ha temuto persino di morire prima che avessero la possibilità di vedersi di nuovo: ma il 19 novembre il 36enne è atterrato a Londra e lei era lì ad attenderlo e ad accoglierlo con una tazza di tè, per ‘brindare’ al superamento di un esame di lingua inglese che gli ha permesso di ottenere il tanto agognato visto.

L’anziana, ex operatrice sanitaria in pensione del Somerset, ha dichiarato al Sunday Mirror: “Non abbiamo festeggiato, siamo insieme e questa è già una festa sufficiente. Abbiamo appena bevuto una tazza di tè insieme. Mohamed è felice ma al momento non può dire molto. È uno di quegli egiziani riservati”.

L’anziana rivela: “Ecco cos’è per me l’amore”

In un post su Facebook Iris ha rivelato cosa significa “amore” per lei, dando a coloro che sono stati coinvolti nella relazione della coppia una visione reale di quanto sia innamorata del suo amante toyboy.

“L’AMORE è… quando la persona che ami ti taglia le unghie dei piedi. L’AMORE è… quando la persona che ami ti porta su due rampe di scale quando l’ascensore si è rotto. L’AMORE è… quando la persona che ami passa ore a cercare il telefono che hai lasciato in un taxi Uber. L’AMORE è… quando la persona che ami dorme sul pavimento di un ospedale, e rifiuta di lasciarti mentre ti riprendi da una caduta”.