Una foto pubblicata sui social spaventa i fan: “Sei davvero troppo magro” – lo ricordate?

Jacopo Ottonello, ex partecipante della trasmissione ‘Amici’ condotta da Maria De Filippi, ha pubblicato una foto su Instagram che ha allarmato alcuni suoi fan.

Alcuni fan sono in allerta. Cosa è successo a Jacopo Ottonello, cantante dell’edizione 2020 del programma televisivo ‘Amici’ di Maria De Filippi? Una sua foto pubblicata qualche settimana fa ha allarmato alcuni suoi followers. Il motivo? Un dimagrimento repentino che a molti è sembrato alquanto strano.

Sotto alla foto e al post pubblicato dal cantante, infatti, diversi followers si sono accorti del repentino cambiamento del ragazzo, chiedendogli cosa fosse successo nell’ultimo periodo. Questo il contenuto di alcuni commenti presenti sotto la foto: “No aspetta, in che senso così magro?”, “Ciao sei bravissimo.. ma come mai sei diventato così magro? Un cambiamento drastico.. spero tu stia bene”, “Sei sempre bello..ma la tua magrezza mi preoccupa”, “Tutto ok? Sei davvero troppo magro”, “Cavolo, sei sicuro di stare bene, sei troppo magro”, “Ma quanto sei magro?? Torna come quando eri ad Amici, ti prego!”, “Ho faticato perfino a riconoscerti per quanto sei magro”.

I fan si sono allarmati non solo per la foto, ma anche per una assenza molto prolungata sui social. Lo scorso luglio, il cantante aveva postato una foto con una descrizione particolare. Jacopo, infatti, aveva informato i fan circa un superamento di un periodo molto complicato. Questo il post ‘incriminato’ sotto una sua foto con il volto sorridente: “È stato un periodo molto complicato, ma credetemi che mi sto rialzando alla grande… pronti per della nuova bella musica di sto rintronato che ride qui sopra?!?! Orecchie pronte all’ascolto e dajeeee ragazzi!”.

“Sei davvero troppo magro, sei sicuro di stare bene?”. Una foto pubblicata da Jacopo Ottonello su Instagram mette in allarme alcuni suoi followers

Dalla foto, comunque, Jacopo appare molto sorridente. Un fisico ben scolpito e delineato e forse un po’ troppo magro rispetto al passato. Nulla che comunque dovrebbe mettere in allerta i suoi followers. Ma non è stato così. La foto nella quale appare dimagrito, ma allo stesso tempo molto sorridente, è stata corredata da questa frase scritta dal cantante: “Giornate indimenticabili con la mia @gemmyloo. Un grazie enorme a @terredellamore223. Super disponibili e impeccabili in tutto”.

Ma chi è Jacopo Ottonello? È stato uno dei dieci artisti ammessi alla trasmissione serale di Amici nel 2020, la diciannovesima edizione del talent show. Jacopo è un cantante di Savona ed è nato nel 1999.

Il ragazzo è stato uno dei personaggi maggiormente apprezzati nell’edizione numero diciannove del programma ‘Amici’. Il suo primo album è stato pubblicato nel 2020 ed è intitolato “Colori”. In seguito, Ottonello ha pubblicato un singolo, dal titolo “Come il sole”.

Poi, la pandemia ha un po’ bloccato i suoi piani e Jacopo non ha prodotto nessun altro album. Negli ultimi mesi, però, Jacopo Ottonello ha informato i suoi fan di avere in programma nuovi lavori del tutto inediti per questo 2022. Staremo a vedere. I fan sono impazienti di rivederlo in scena per risentire la sua voce.

Qui potete trovare la pagina Instagram del cantante.