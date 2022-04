Intero Paese sconvolto per un terrificante incidente in funivia – un uomo è precipitato da 450 metri

Per due giorni in India diverse persone sono rimaste intrappolate in una funivia e sospese nel vuoto a diverse centinaia di metri di altezza. Tre i morti, 46 persone coinvolte.

Ma andiamo a vedere assieme quanto accaduto in questo incidente che ha tenuto un Paese per 48 ore col fiato sospeso (e che ha richiamato a noi la vicenda drammatica del Mottarone).

E’ stato un incidente terrificante e al tempo stesso spettacolare quello che ha sconvolto l’India. Per oltre 40 ore, infatti,sulla funivia di Trikut, in Jarkhand, le varie cabine della funivia locale (che è frattanto la più lunga dell’India) sono rimaste a lungo ferme nel vuoto e sospese a diverse centinaia di metri di altezza.

E’ stata così una vera e propria odissea quella che hanno vissuto diverse persone che si sono trovate sulla funivia in questione, con le ultime cinque persone che sono rimaste da salvare per oltre 40 ore.

Come già accennato, si sono registrati tre morti. Uno di questi ha particolarmente scioccato i testimoni e l’intero Paese asiatico. Infatti, durante le operazioni di soccorso, rese proibitive dall’altezza, un uomo è precipitato al suolo schiantandosi da oltre 450 metri di altezza.

Il terrificante incidente si è registrato in diretta televisiva e ha scioccato tutti quanti.

Ogni turista intrappolato nella funivia, infatti, è stato salvato una alla volta grazie a un elicottero e all’intervento dei valorosi uomini di soccorso: ogni persona è stata agganciata all’elicottero e portata in salvo ma durante una di queste operazione, si è purtroppo verificata questa tragedia nella tragedia (giacché, vedremo, c’erano già state alcune vittime).

La vittima è un uomo di 50 anni, Rakesh Nandan, che dopo essere stato agganciato all’elicottero per essere portato in salvo, ha avuto la sfortuna di vedere la propria cintura di sicurezza rompersi durante i tentativi di salvataggio. L’uomo è precipitato ed è morto sul colpo.

La tragedia su una funivia in India. Un uomo muore precipitando al suolo durante le operazioni di salvataggio

Le cinque persone intrappolate fino all’ultimo all’interno della funivia stanno bene e sono riuscite a mangiare e bere all’interno della propria cabina, serviti da alcuni droni che hanno portato loro acqua e cibo.

Ma come è avvenuto l’incidente?

Secondo quanto scritto dalla fonte indiana del ‘Times of India’, una cabina della funivia avrebbe urtato una roccia precipitando nel vuoto, causando le prime vittime. Dopo la collisione, la funivia è andata in tilt. Da domenica pomeriggio, i vari turisti che affollavano la funivia hanno vissuto un vero e proprio incubo sospeso in aria.

Le operazioni di salvataggio sono andate a rilento per la difficoltà insita nell’altezza elevata. Ma non solo. Anche per il fatto che di notte la scarsa visibilità non ha consentito di poter proseguire con le operazioni di salvataggio.

La funivia di Trikut è situata nel distretto di Deoghar ed è la più lunga e una fra le più importanti del Paese indiano. La sua lunghezza verticale è di oltre 800 metri.