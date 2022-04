Ricca grazie a un difetto – madre guadagna cifre impressionanti per un motivo assurdo

Antonia Graham è madre di tre figli e ha trasformato la negatività in positività dopo aver ricevuto critiche relative al suo peso. Ha sfruttato un difetto fisico per iniziare a guadagnare una fortuna

Pagata fino a 10mila sterline al mese per…mangiare. Può sembrare assurdo o inverosimile ma è così che una madre di tre figli si guadagna da vivere.

Tutto è iniziato a causa delle derisioni e delle critiche ricevute per il suo peso ed in particolare per la sua pancia; prese in giro costanti che hanno spinto Antonia Graham a reagire non certo nascondendola ma, anzi, mettendola in mostra davanti alla telecamera ed iniziando così a guadagnare una fortuna.

La Tiktoker è diventata famosa grazie ad un video

La 25enne è diventata virale su TikTok dopo aver postato un video nel quale sfoggiava le sue curve: la clip è stata vista oltre 7,6 milioni di volte ed è una sorta di reaction ai troll che la chiamavano ‘grassa’. Invece di farsi influenzare negativamente da questi commenti ha annunciato con orgoglio di essere in realtà “morbosamente obesa”. Il video le ha permetto di conquistare la fama facendola in breve tempo passare dall’essere una semplice mamma casalinga ad un’influencer mostrandosi su Onlyfan dove i fan pagano cifre enormi solo per guardarla mangiare.

Come ha iniziato a mangiare davanti alla telecamera

Antonia ha 356mila follower su TikTok e ha recentemente dichiarato: “Ho lottato a lungo con il mio peso fino all’anno scorso, seguivo diete e ho anche fatto cinque giorni di digiuno bevendo solo acqua nella speranza di perdere peso. Ma l’anno scorso un mio video è diventato virale, stavo solo facendo una battuta sul mio peso e questo filmato ha raggiunto milioni di persone”.

Ha spiegato che tra i vari insulti c’erano moltissimi commenti di donne che assomigliavano a lei e avevano trovato rassicurazione e pace in quel video: “Non si sentivano più sole con il loro aspetto. Nei commenti c’era anche qualcuno che mi ha suggerito di dare un’occhiata al ‘lavoro’ di mangiare davanti alla telecamera e da lì sono stata risucchiata nel mondo del Mikbang. Ho iniziato a guadagnarmi da vivere mangiando una settimana dopo aver pubblicato quel video virale”.

Ecco quanto guadagna al minuto

Antonia ha spiegato che la maggior parte delle richieste prevede di mangiare cibo da fast food e che difficilmente si va oltre: “La perversione di questi uomini è diversa dalle altre, vogliono vederti mangiare, crescere e aumentare di peso”. La donna ha spiegato che mangia in un giorno cibo sufficiente a sfamare un’intera famiglia ingurgitando oltre 3000 calorie a pasto. “Mi è stato chiesto di mangiare in una sola volta tre grandi pizze, e in quel caso ho dovuto declinare”.

Quanto guadagna? “Addebito 10 sterline al minuto per un video personalizzato e lavoro solo il lunedì e il venerdì, ma ho il lusso di saltare spesso. Dato che lavoro solo quando ho bisogno di soldi, guadagno circa 10.000 sterline al mese, mentre alcune persone nel settore ne guadagnano oltre 30.000 al mese.

I problemi legati a questo lavoro

Se da un lato si sta arricchendo, dall’altro Antonia spende migliaia di sterline nell’acquisto di cibo e risente anche degli effetti fisici delle continue abbuffate. “Molti familiari e amici non mi credono quando parlo loro del mio lavoro. Anche se è il mio lavoro dei sogni non lo consiglierei a nessuno, purtroppo mette a dura prova il tuo corpo. Inoltre c’è una grande comunità fetish e, per chi tenta di farlo solo per soldi, individuano un falso anche a un miglio di distanza”.