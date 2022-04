Al Pacino, la nuova compagna è giovanissima – la differenza d’età è sconvolgente: ecco chi è lei

Si chiama Nora Alfallah, ha 28 anni e sarebbe la nuova fiamma di Al Pacino. In passato la ragazza ha ‘flirtato’ anche con Clint Eastwood e Mick Jagger.

Nel mondo dello spettacolo è molto frequente vedere relazioni fra uomini e donne con parecchia differenza di età. E non è da meno quella che vedrebbe come protagonista un noto attore hollywoodiano di 81 anni.

Stiamo parlando del grandissimo Al Pacino. Il famosissimo regista, attore e produttore cinematografico, noto per aver interpretato diverse pellicole storiche fra le quali ‘Il Padrino’ e ‘Scarface’, avrebbe un nuovo flirt con una giovanissima donna.

Si tratta della 28enne Nora Alfallah. Stando a quanto riferito dai tabloid scandalistici americani, i due – con ben 53 anni di differenza – avrebbero iniziato una relazione. E nemmeno da poco tempo. Nora in passato ha avuto dei flirt anche con Mick Jagger, Clint Eastwood e con il filantropo e investitore Nicolas Berggruen, tutti uomini decisamente più grandi di lei.

Un paio di anni fa Al Pacino aveva interrotto la relazione con un’altra donna molto più giovane di lui, la 42enne Meital Dohan. Il loro flirt amoroso era durato poco più di un anno. Alla fine della relazione, Meital Dohan aveva affermato: “È dura stare con un uomo così anziano. Durante la nostra storia mi ha comprato solo fiori. Abbiamo litigato e l’ho lasciato di recente. Lo apprezzo molto. Per me è stato un onore, e sono felice di ciò che c’è stato tra di noi. Spero che resteremo amici”.

La 28enne Nora Alfallah ha fatto colpo su Al Pacino? Ecco di chi si tratta

Da dove sono venuti fuori i rumors circa la relazione fra Al Pacino e Nora Alfallah? Il grandissimo attore statunitense è stato immortalato ad una cena in compagnia di Nora Alfallah. Alla cena erano presenti anche gli amici Julian Schnabel e l’attore Jason Momoa. Quest’ultimo ha informato tutti (involontariamente? Ai posteri l’ardua sentenza!) sulla relazione fra Al Pacino e la 28enne Nora.

Prima della cena, i due avrebbero visitato insieme la mostra d’arte con le opere del pittore Julian Schnabel. Queste le rivelazioni riportate dal celebre magazine americano di gossip ‘Page Six’ sul conto di Nora Alfallah: “Lei esce perlopiù con uomini anziani molto ricchi, è stata con Mick Jagger per un po’, e poi è uscita con Nicolas Berggruen. Si mostra sempre con persone del jet-set”.

E sulla relazione con Al Pacino: “La differenza d’età non sembra un problema, anche se lui è molto più grande di suo padre”.

Al momento, quindi, i 53 anni di differenza fra l’attore e Nora non sembrano ostacolare la loro relazione. Al Pacino ha voglia di continuare a vivere la sua vita al massimo in ogni campo. I due avrebbero iniziato a frequentarsi nei mesi della pandemia. Al momento, comunque, non c’è alcuna dichiarazione ufficiale di Al Pacino e nemmeno del suo portavoce.