Elon Musk vuole comprare un intero social network: l’incredibile offerta presentata

Tenetevi forte, il multimiliardario Elon Musk ha presentato un’offerta per diventare proprietario di Twitter, il suo social network preferito. La cifra che è disposto a spendere è impressionante

Dopo averne acquistato una quota, per la precisione il 9,2% diventando proprietario di 73,5 milioni di azioni nonchè il suo più grande azionista, ora Elon Musk vuole alzare l’asticella per quello che è notoriamente il suo social network preferito.

Il patron di Tesla sembra essere intenzionato ad acquistarlo nella sua totalità, al punto da aver già presentato un’offerta di acquisto per una cifra da urlo. Secondo quanto riferito dalla Cnbc Musk avrebbe offerto 54,20 dollari per azione con l’obiettivo di “sbloccare” il “potenziale straordinario” della società. E tanto è bastato per far schizzare dell’11,45% i titoli Twitter a New York, arrivando al valore di 51,10 dollari, mentre quelli Tesla hanno ceduto l’1,33% attestandosi a 1008,81 dollari.

Perchè Musk vuole comprare Twitter

Stando a quanto si legge in un file inviato alla Sec, Musk avrebbe fatto “un’offerta migliore e definitiva per acquistare il 100% di Twitter”. Elon è di fatto pronto a pagare un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura del 28 gennaio, oltre ad uno del 38% su quello del 1 aprile, considerato l’ultimo giorno di negoziazione prima del suo pubblico annuncio di acquisto delle quote azionarie di Twitter. La società, ha affermato “ha un potenziale straordinario da sbloccare”.

Azione legale collettiva contro Musk

L’acquisto di una quota superiore al 9% aveva portato, nelle ultime ore, all’annuncio di un’azione legale collettiva contro il CEO di Tesla da parte di un gruppo di investitori. Anche se l’operazione ha provocato un balzo del prezzo delle azioni superiore al 27%, la comunicazione tardiva da parte di Musk del suo acquisto gli avrebbe permesso di risparmiare ben 143 milioni di dollari.

Una serie di documenti legali sono già stati depositati a New York e in essi si afferma che Elon avrebbe dovuto avvisare, entro 10 giorni dal superamento della quota del 5% di Twitter la Securities and Exchange Commission.

La replica di Twitter

La proposta di Musk non è caduta nel vuoto: Twitter ha infatti risposto sottolineando in una dichiarazione ufficiale che “esaminerà con attenzione l’offerta di Elon Musik e risponderà nel miglior interesse di tutti gli stockholder”.