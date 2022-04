Ma è davvero un aereo? Quello che c’è all’interno è incredibile – ecco quanto vale (e di chi è)

Camere da letto, divani e una enorme cucina. Non sembra proprio di trovarsi a bordo di un aereo: si tratta del super jet privato da 270 milioni di sterline di proprietà dell’oligarca russo Roman Abramovich

Le ricchezze degli oligarchi russi sono ‘uscite allo scoperto’ come mai era successo prima d’ora, in conseguenza dell’avvio del conflitto bellico della Russia in Ucraina e delle conseguenti maxi sanzioni imposte da Stati Uniti ed Unione Europea nei confronti del Governo e dei ricchissimi del paese.

Tra di loro a farne le spese vi è anche il proprietario del Chelsea Roman Avramovich, sanzionato diverse settimane fa di gran parte dei suoi beni preziosi, tra i quali anche un jet privato da 270 milioni di sterline che, se osservato all’interno, viene difficile definire aereo, tanta è la sontuosità dei suoi spazi e arredi.

Alla scoperta del jet di lusso dell’oligarca russo

Il miliardario russo ha goduto a lungo di tutti i vantaggi che derivano dall’avere tra le mani una sbalorditiva quantità di ricchezza e ha persino finanziato il periodo di maggior successo nella storia del Chelsea Football Club. Uno dei beni più impressionanti nella sua straordinaria gamma di oggetti di lusso è senza dubbio l’enorme jet privato Boeing 787, acquistato nel dicembre dello scorso anno.

Segnale del fatto che anche se il 55enne ha effettuato numerose mosse finanziarie pubbliche, non ha mancato di spendere ingenti somme di denaro per sè stesso. Il 55enne era solito prendere il volo a bordo del suo 767-300ER, ma è diventato solo il terzo essere umano sul pianeta a possedere privatamente il 787-8 (gli altri due sono di proprietà del governo messicano e di una società di charter), dopo aver venduto il suo ‘vecchio’ jet.

Cosa c’è all’interno del super aereo di Abramovich

Il jet era destinato all’operatore svizzero PrivatAir, ma la società ha dichiarato fallimento nel 2018 ed il velivolo è diventato disponibile per l’acquisto. Così Abramovich ne ha approfittato spendendo 77 milioni per abbellirne gli interni. L’aereo è stato costruito nel 2015 ed è rimasto quattro anni in un deposito prima di essere trasferito, nel 2019, all’aeroporto di Basilea.

Due anni dopo è diventato di Abramovich: vanta 224 metri quadrati di spazi interni e può ospitare 50 passeggeri, 10 membri dell’equipaggio, 10 uomini della sicurezza e 30 ospiti. Vi sono pochissime foto degli interni che però vantano un’area salotto, una cucina che serve cibo fresco preparato al momento, diversi bagni e camere da letto. Un upgrade rispetto al precedente velivolo: a bordo troviamo una sala da pranzo, tre camere, una sala lettura, un soggiorno e due bagni per gli ospiti. Non male vero?