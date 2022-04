Come dorme il tuo cane? Le 5 posizioni che rivelano tutto della loro personalità

Ogni cane ha un modo di dormire differente dagli altri, si va dal sonno laterale alla ‘posa del leone’. Ma sapete che ogni posizione è legata al loro umore? Ecco cosa rivelano sulla loro personalità

Potresti aver notato il tuo cucciolo di cane o il tuo esemplare adulto, adottare posizioni particolari mentre dorme e chiederti se si sente rilassato a suo agio oppure no. In effetti il modo in cui i nostri cani si addormentano ci dice molto su come si sentono e potrebbe non solo rivelare importanti dettagli sulla loro personalità ma anche darci un’idea dei loro antenati.

Alcuni esperti del settore hanno decodificato i diversi modi in cui questi animali sono soliti dormire per associare ogni posizione al loro umore, temperatura e comportamento. Quindi ritrovarsi il proprio cane mentre dorme con le zampe vicine alla testa oppure con le zampe larghe potrebbe rivelare moltissimi dettagli preziosi per conoscere meglio il tuo animale domestico.

Il cane che dorme di lato

Questa posizione, sdraiato su un fianco con le zampe divaricate, è spesso adottata dai cani. Si tratta di una delle più comuni ed è una buona notizia sia per i cani che per il loro proprietario; significa che sono sufficientemente a loro agio da esporre il loro stomaco, dimostrando di avere fiducia nella persona che si trova vicino a loro. A volte iniziano a dormire in altra posizione per poi assumere quella di riposo laterale: segno che il cane sta dormendo bene e profondamente e che è meglio non disturbarlo. Se invece si trovano in quella posizione ma svegli li si può grattare sulla pancia.

La posizione arricciata

Se il cane gira in tondo prima di sistemarsi in una posizione rannicchiata, questo si rifà alle sue abitudini storiche. Girare in cerchio serviva a controllare le ‘minacce’ prima di sistemarsi in una posizione sicura, che li rendesse il più piccoli possibili facendoli sentire protetti. Anche rannicchiarsi significa che l’animale è a suo agio e protetto, oltre ad essere la loro posizione più comoda, nonchè istintiva.

Perchè il cane dorme sul ventre

Se il cane dorme sdraiato sulla parte anteriore con le zampe anteriori e posteriori distese, potrebbe essere indice del fatto che sta cercando di rinfrescarsi. Succede spesso di ritorno da una passeggiata, quando sono esausti, e cercano di regolare la loro temperature esponendo la pancia a superfici più fresche. In questo posizione il cane non sta dormendo profondamente ma sonnecchiando per riprendersi, e chiamandolo o spostandosi in un’altra ‘riprende vita’

La posa del leone o ‘sfinge’

Nota anche come ‘sfinge’ è quella dei cani sdraiati sulla pancia ma con le zampa più vicino ai loro corpi e la testa appoggiata su di esse. In questa posizione il cane sta riposando ma non è completamente addormentato ed è pronto a tirarsi in piedi o a giocare in qualsiasi momento. Spesso è la più praticata dai cani giocherelloni.

Accoccolarsi con te, cosa significa?

Devi sentirti onorato in questi casi, il cane dimostra quanto sia stretto il legame che prova per te. Si tratta di cani affettuosi e possono essere protettivi nei tuoi confronti ma anche di altri cani o gatti. Se il cane in questione è un cucciolo potrebbe farlo invece per tenersi più al caldo ma questa potrebbe diventare una loro abitudine che poi conserveranno anche da adulti.