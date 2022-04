Nasa, è in arrivo la “fionda gigante”: di cosa si tratta e a cosa serve?

Entro la fine dell’anno la Nasa testerà le capacità di una nuova invenzione: “la fionda gigante”. Il macchinario funzionerà come una catapulta capace di lanciare nello spazio più velocemente le navicelle spaziali.

Novità supersoniche sono pronte a fare il loro ingresso nella Nasa. Come riportato dal ‘The Sun, infatti, la SpinLaunch – società di sviluppo tecnologico per i voli spaziali che lavora sulla tecnologia degli acceleratori di massa per spostare i carichi nello spazio – ha rivelato il suo nuovissimo, nonché futuristico, acceleratore di massa suborbitale A-33.

Stiamo parlando però di un macchinario molto particolare nel suo genere e decisamente fuori dagli schemi. La sua peculiarità, infatti, è nella funzione: agisce proprio come una fionda. “La fionda gigante“, insomma, funzionerà come una catapulta capace di lanciare nello spazio più velocemente le navicelle spaziali. Ma vediamo, in breve, come funziona questa nuova tecnologia spaziale.

Verso l’infinito e oltre.. con una fionda!

Sempre nell’articolo del tabloid inglese, si legge che la fionda verrà usata per testare le sue abilità di rotazione su un velivolo della NASA contenente un satellite: farà girare il velivolo fino a 5.000 miglia orarie. La SpinLaunch, per sviluppare questa tecnologia, si è avvalsa di un braccio rotante in fibra di carbonio all’interno di una camera a vuoto in acciaio larga quasi 100 metri.

Alla basse dell’idea, c’è la possibilità di lanciare il razzo con meno carburante. Come riportato sempre dal ‘Sun’, Jonathan Yaney, fondatore e CEO della SpinLaunch, ha dichiarato: “SpinLaunch offre un servizio di volo suborbitale e test ad alta velocità unico e il recente accordo di lancio con la NASA segna un punto di svolta chiave, poiché SpinLaunch sposta l’attenzione dallo sviluppo tecnologico alle offerte commerciali”.

“Quella che era iniziata come un’idea innovativa per rendere lo spazio più accessibile si è concretizzata in un approccio al lancio tecnicamente maturo e rivoluzionario“, ha proseguito Yaney. “Non vediamo l’ora di annunciare presto altri partner e clienti e apprezziamo molto il continuo interesse e supporto della NASA per SpinLaunch”, ha concluso poi il CEO entusiasta.

Lo spazio: più vicino e rivoluzionario

Stiamo parlando, infatti, di un modo rivoluzionario, accessibile e green di ripensare lo spazio. Molti sono affascinati dall’idea di compiere un viaggio nello spazio, per vedere da vicino cosa siano davvero le stelle, i satelliti e la Terra stessa, vista da una prospettiva sicuramente unica e privilegiata.

Nell’articolo si fa presente, inoltre, che la SpinLaunch sia in grado di raggiungere velocità di lancio ipersoniche, ovvero una velocità almeno cinque volte quella del suono. Proprio per questo potrebbe segnare l’inizio di un nuovo modo di accedere allo spazio più conveniente e rispettoso dell’ambiente.

Il primo volo di prova fatto dall’azienda è già avvenuto, però, nel 2021 quando la SpinLaunch ha lanciato un veicolo a velocità supersoniche. Da allora ha condotto tutta una serie di lanci di test diversi per poter perfezionare l’innovativa tecnologia. I test per la fionda gigante si svolgeranno allo Spaceport America, situato nel New Mexico. Ed uno di questi test orbitali dovrebbe avvenire nel 2025. Ci vorrà quindi ancora un po’, ma le premesse promettono più che bene.