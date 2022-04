Ornella Vanoni decide di annullare tutti i suoi impegni estivi – cosa sta succedendo?

La cantante di 87 anni si prenderà una pausa questa estate. Parteciperà solo a tre impegni nelle prossime settimane.

Ornella Vanoni si ferma. La cantante di 87 anni – sempre più amata da tutti – ha deciso di fermarsi e di annullare tutti i suoi impegni per la prossima stagione estiva. Il motivo? L’assoluto bisogno di riposo, a causa di un momento difficile che sta passando.

Tutti gli impegni di lavoro e i concerti già concordati per la prossima estate, quindi, sono stati annullati. La Vanoni parteciperà, infatti, solo a tre importanti avvenimenti nelle prossime settimane. Per i tre mesi estivi, poi, ecco la pausa. L’artista 87enne riceverà un importante riconoscimento, il ‘Premio Speciale Tenco’, e poi canterà al concerto del Primo Maggio. Infine, il 2 giugno sarà all’Arena di Verona per un concerto. Da quel momento in poi, la cantante ha deciso di ritirarsi per qualche mese dalle scene per riposarsi.

Il tutto è stato confermato dalla stessa artista. Queste le parole della Vanoni in un post su Facebook: “Sarò molto felice di ricevere in aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”.

Ornella Vanoni si prende una pausa per l’estate. Su Facebook scrive: “Sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono”

Ma cosa sta succedendo? Quali sono i motivi di questa improvvisa pausa? La Vanoni starebbe passando un periodo poco felice dal punto di vista emotivo e della salute. A dicembre era caduta in treno e aveva dovuto annullare alcuni appuntamenti. Ora questo bisogno di riposo che preoccupa i fan della cantante.

L’artista, infatti, soffrirebbe di disturbi nel sonno. Delle fastidiose “voci” che le creano ansia. Necessità, quindi, di prendersi una pausa dagli impegni e qualche mese di assoluto riposo per ricaricare le pile e tornare più forte e pimpante di prima.

La stessa Vanoni ha deciso di informare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute e sulla decisione presa per i prossimi mesi.

Queste le sue parole scritte in un post su Facebook: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!”.

Ornella Vanoni canta dal lontano 1956 ed è una delle cantanti più apprezzate nella storia della musica italiana. Da sempre è soprannominata “La signora della musica”. Negli ultimi anni ha preso parte come attrice anche a diversi film, fra i quali ‘7 donne e un mistero’, uscito nel 2021 per la regia di Alessandro Genovese.