Pagata per dare i nomi ai bimbi di genitori indecisi: un mestiere assurdo e un guadagno shock

La 33enne Taylor è una “nominatrice professionale di bambini” e viene pagata profumatamente per aiutare i neo genitori indecisi a scegliere il nome migliore per il loro figlio

Guadagna cifre importanti considerato il lavoro che svolge e la sua storia sta facendo il giro del mondo, grazie ai social con i quali condivide le sue opinioni sulle ‘tendenze del momento’. Lei si chiama Taylor Humphrey ed è una donna di 33 anni che incassa migliaia di dollari l’anno come “nominatrice professionale di bambini”, ovvero aiutando coppie di neo genitori indecisi a trovare un nome per il pargolo venuto al mondo, che piaccia a entrambi.

La 33enne è una vera e propria consulente, che ha rivelato di essere stata pagata fino a 7000 sterline per aiutare i genitori a scegliere il nome perfetto per il loro bambino. Offrendo ‘servizi di denominazione su misura’ e ‘supporto perinatale’ attraverso il suo sito web What’s in a Baby Name. Propone ad esempio chat individuali con i genitori per guidarli nella scelta del nome e, se necessario, svolge anche approfondite ricerche genealogiche.

Consulente di ‘nomi’ da dare ai figli appena nati: quanto guadagna

Taylor, che vive a New York e in California, ha affermato di essere stata pagata tra 1500 e 10.000 dollari per lavoro e ha deciso di condividere la sua carriera professionale su TikTok dove però alcuni utenti hanno messo in dubbio il fatto che questa possa essere considerata una vera e propria attività retribuita.

“Le nostre scelte, compresi i nomi che decidiamo di dare ai nostri figli, hanno un significato cosmico. Le piccole persone che mettiamo al mondo, il modo in cui le alleviamo e le modelliamo, è il dono che diamo al futuro – scrive la donna sul suo sito – Quale eredità stai offrendo ai nostri discendenti?”. Per far conoscere la sua attività la 33enne ha puntato molto sui social guadagnando, solo su TikTok, ben 260mila follower.

La risposta della 33enne a un follower

Molte sono le persone che le chiedono consigli sui nomi dei bambini e Taylor è più che felice di accontentarli. In una clip una follower le chiede quale sarebbe stato un buon nome per il fratellino di un bimbo che si chiama Emory Mackenzie e la 33enne ha fornito la sua opinione.

“Ok, lo adoro: Emory è il nome di una scuola di arti liberali davvero rinomata e sto scoprendo che molti genitori scelgono questi grandi nomi di università private per i loro bambini , quindi tienilo d’occhio come tendenza. Mackenzie, un fantastico nome neutrale rispetto al genere, originariamente gaelico, scozzese. Con questi elementi, offrirei qualcosa che sia anche neutrale rispetto al genere o qualcosa che forse sia un po’ più femminile solo per rafforzare Emory per tuo figlio, e qualcosa che sembra davvero strettamente intrecciato in un’aria anglosassone”. Proponendo i seguenti nomi: Adler, Bryony, Carys, Fiona, Pippa, Aniston, Elliette e Carling.