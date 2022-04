Serie A, dove vedere la trentatreesima giornata di campionato in tv?

La trentatreesima giornata di Serie A al via stasera. Scendono subito in campo Inter e Milan, rispettivamente contro Spezia e Genoa.

Scatta oggi il trentatreesimo turno del massimo campionato di calcio italiano. Si parte subito con due anticipi riguardanti la lotta scudetto. Alle 19 l’Inter scenderà in campo sul terreno di gioco dello Spezia per mettere ulteriore pressione alle sue rivali. Alle 21, invece, il Milan riceverà il Genoa. Dopo due 0-0 consecutivi – contro Bologna e Torino – i rossoneri hanno urgente bisogno di tornare al gol e alla vittoria.

Il sabato calcistico scatterà alle 12.30 con la sfida fra Cagliari e Sassuolo. I sardi vengono da cinque sconfitte consecutive e non possono più sbagliare. Il Sassuolo, invece, reduce dal successo contro l’Atalanta, sta facendo un ottimo campionato e vorrà provare a fare punti anche in terra sarda.

Due gli incontri in programma alle 14.30: Sampdoria-Salernitana e Udinese-Empoli. Nel primo di questi match, la Sampdoria ha l’obbligo di vincere per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica; la Salernitana, sempre più ultima in classifica, è forse all’ultimo appello per dare un senso al suo finale di stagione. Nell’altro incontro delle 14.30, Udinese ed Empoli sono relativamente tranquille in classifica e potranno dar vita a un match senza troppi assilli.

Alle 16.30 la Fiorentina, reduce dal brillante exploit di Napoli, è chiamata a confermarsi nel match casalingo contro il Venezia. I lagunari vengono da diverse sconfitte consecutive e hanno bisogno di invertire la rotta.

Serie A, trentatreesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Alle 18.30 la Juventus di Max Allegri ospiterà in casa il Bologna. Per i bianconeri sarà importante conquistare i tre punti in palio per blindare il posto Champions. Alle 20.45 è in programma la sfida fra la Lazio di Sarri e il Torino di Juric. I biancocelesti proveranno a vincere per restare in lotta per le posizioni valide per la qualificazione alle prossime coppe europee.

Il turno si chiuderà lunedì con due match che promettono spettacolo. Alle 19 il Napoli, dopo il passo falso interno contro la Fiorentina, è chiamato a riscattarsi nella sfida contro la Roma di Mourinho, fresca di passaggio alle semifinali di Conference League. I giallorossi, dal canto loro, non vorranno perdere terreno dal quarto posto. Un match che promette spettacolo.

Alle 21, infine, l’Atalanta di Gasperini riceverà al Gewiss Stadium il Verona di Tudor. I bergamaschi sono reduci dall’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Lipsia.

Ecco la programmazione tv completa della trentatreesima giornata di Serie A: