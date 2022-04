15 uova di Pasqua in un’ora: una food challenge shock – VIDEO

Mangiare 15 uova di Pasqua in un’ora? Si può! Lo racconta Max Stanford, uno dei creatori di food challenge più famosi del web. Attenti però, sul suo profilo Instagram precisa che oltre alle sfide culinarie, il fitness è un suo grande hobby.

Mangiare, mangiare e ancora mangiare. Per chi fosse estraneo al mondo delle food challenge, questo è il fulcro della sfida. Potremmo dire che si mangia fino a scoppiare in pratica, raggiungendo così un nuovo record culinario. Basta farsi un giro sui social e su YouTube per guardare le tantissime challenge in circolazione.

Dai panini giganti ad una quantità spropositata di patatine, caramelle e dolciumi vari, in pieno stile “Man vs Food”, il popolare programma statunitense on the road alla ricerca del miglior cibo tradizionale. Ora che manca ormai poco alla Pasqua, non poteva mancare ovviamente la food challenge pasquale di Max Stanford.

Max vs food: uova di Pasqua edition

Max Stanford, 34 anni, è uno dei creatori di food challenge più famosi di YouTube. La sua capacità di ingerire – fino a scoppiare – quantità davvero esagerate di cibo non è da tutti. Attenti però, sul suo profilo Instagram precisa che oltre alle sfide culinarie, il fitness è un suo grande hobby.

La sfida pasquale dello YouTuber questa volta, però, era davvero tosta. Max, infatti, avrebbe dovuto mangiare in un’ora ben 21 uova di Pasqua, per un totale di quasi 13.000 calorie. Stiamo parlando di una vera e propria bomba calorica che rischia di compromettere seriamente il fisico di chiunque si sottoponga a questa prova. Ma Max è un veterano del genere.

Sul suo canale YouTube, infatti, oltre alla food challenge pasquale, è possibile trovare video in cui il britannico mangia la più grande porzione del tipico roast dinner inglese oppure il più grande Big Mac di pollo. Insomma, stiamo parlando anche in questo caso di tantissime calorie, ma per Max pare non essere un problema più di tanto.

Tornando alla sfida, ogni confezione conteneva al suo interno 1 uovo – ma di dimensioni molto più ridotte rispetto alle classiche uova di Pasqua a cui noi siamo abituati – ed un ovetto o altri snack. Una difficoltà in più che ha compromesso la prova di Max.

Se, infatti, ha mandato giù i primi dolci senza tanti problemi, parlando anche di come la sfida gli ricordasse la sua infanzia: “Ero solito ricevere questi tipi di uova di Pasqua che arrivavano con una barra di cioccolato o un sacchetto di cioccolato quando ero un bambino, ma penso che il massimo che ho mai ottenuto è stato di circa sei”, ha raccontato mentre mangiava; poi le cose sono peggiorate.

Dopo un po’, il cioccolato ha cominciato a fargli venire la nausea al punto tale da doversi fermare a “sole” 15 uova in un’ora invece di 21, per un totale di 9.000 calorie. Mangiare troppo cioccolato, infatti, provo subito un senso di nausea e di bocca impastata che rende impossibile poter continuare a mandare giù altro.

Max però, per non arrendersi subito, dopo mezz’ora ha iniziato a sgranocchiare snack salati per cambiare il sapore: “Dopo circa 35 minuti e circa 12 uova di Pasqua mangiate, ho iniziato a fare fatica”, ha spiegato lo YouTuber. “A quel punto ho mangiato un paio di patatine di mais per mescolare il sapore e avere qualcosa di salato. Questo mi ha aiutato ad arrivare all’uovo numero 15, ma solo nel giro di un’ora”.