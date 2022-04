Attenti al poliamore: sorpresa finita male per una giovane ragazza con 6 fidanzati – VIDEO

Dopo più di sei mesi di tv italiana fatta di poliamore, intrecci, amore libero e sesso con chi vuoi tu, non stupisce per nulla il video diventato virale su Reddit. Insomma, oltre la poligamia – usata e diffusa noncurantemente ovunque nel mondo – esiste la poliandria. E’ un fenomeno meno diffuso e conosciuto ma presente in moltissime civiltà.

Il personaggio mitico più conosciuto lo troviamo in India ed è Draupadi, moglie dei cinque fratelli Pandava. Ora pur non volendo ricercare un significato più alto ed elegante rispetto al video stesso, coincidenza vuole che questo divertentissimo episodio sia avvenuto proprio in India. Coincidenza forse?

Sei fidanzati per una ragazza

Nel video si vede una giovane ragazza a cena fuori in un fast food con quello che presumibilmente sembra essere il suo fidanzato. Quando all’improvviso avviene la “sorpresa”.

Dal video non si evince chiaramente all’inizio se i sei ragazzi si siano messi d’accordo meno, una volta scoperta l’esistenza l’uno dell’altro o se effettivamente siamo di fronte ad un felice caso di poliamore. Eppure, dalla faccia della giovane, pare molto più probabile la prima ipotesi. Ma andiamo con ordine.

Cena fuori in quello che sembra un vero e proprio appuntamento romantico tra i due. All’improvviso però sei ragazzi compaiono tutti insieme, mentre la giovane ha gli occhi chiusi in attesa di ricevere la sua sorpresa. La reazione, tuttavia, non è quella classica che ci aspetteremmo tutti. Niente entusiasmo, niente gioia, solo tanto imbarazzo.

La ragazza, infatti, si guarda attorno, preoccupata ed indecisa sul da farsi. Fatto sta che la copertura è saltata: non potrà più avere sei fidanzati contemporaneamente. Qualcuno di loro si avvicina, parlando e chiedendo spiegazioni, ma la ragazza non proferisce parola. Anzi, a fine video appare anche visibilmente turbata ed arrabbiata, mentre piange e lancia qualcosa.

Insomma, alla base di questa relazione sicuramente non c’era fiducia e trasparenza. Lo scherzo dei sei però, è stato un ottimo modo per esorcizzare la fregatura collettiva. Chissà se diventeranno anche amici e se la ragazza la prossima volta metterà tutti a conoscenza del poliamore. Potrebbe contattare in questo senso il caro ed ipersensibile Alex Belli.

I commenti su Reddit

Ovviamente la comunità di Reddit non poteva non commentare questo video alla base molto divertente. Se vogliamo, potremmo parlare di quelle “vendette bianche” che servono a afre capire che con i sentimenti degli altri non si scherza mica. Insomma, non è bello. Ma andiamo a vedere qualche commento esilarante nel dettaglio.

“Sono sorpreso che lei abbia trovato sei ragazzi e che tutti e sei i ragazzi si siano scoperti l’un l’altro e hanno deciso di incontrarsi”, ha scritto un utente incredulo, sei comunque resta un numero elevato. “Forse ci sono più fidanzati? Potrebbero essere 12 e “solo” 6 di loro si sono scoperti l’un l’altro”, ipotizza giustamente qualcuno.

“Probabilmente io me ne starei fuori alla larga. Non vorrei far parte del club degli idioti”, critica qualcun altro. “Mi aspettavo più drama“, digita deluso un altro utente, effettivamente la reazione generale è stata molto pacata. “Sono contento che il video dica che lei è al sicuro, perché l’India ha un serio problema con la violenza misogina” commenta, infine, più seriamente ma giustamente qualcun altro.