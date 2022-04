“Non pago neanche il cibo”: sempre in vacanza – ecco come

Hai mai desiderato vivere ogni giorno della tua vita come se fossi in vacanza? Una donna ci è riuscita grazie ad uno ‘stratagemma’

Ci sono persone che riescono a raggiungere il sogno di sentirsi sempre in vacanza, proprio come Christine Kesteloo che per sei mesi all’anno trascorre le sue giornate nella quiete più totale e per giunta senza pagare un centesimo, neanche per il cibo. Come ci è riuscita? La donna, originaria degli Stati Uniti, vive su una nave da crociera e per stare a bordo non deve pagare nulla, riceve pasti gratis ogni giorno e le sue uniche spese riguardano il wifi e le mance per il personale.

In precedenza la donna ha lavorato come direttrice/organizzatrice di crociere e viaggi prima di perdere il lavoro quando la pandemia di Covid-19 ha colpito nel 2020 ed ora naviga su splendide ed ambite navi da crociera con il marito, che lavora come ingegnere capo dello staff, come ‘moglie a bordo’. Christine vive a Vlissingen nei Paesi Bassi, quando non è sulle navi e ha insistito sul fatto che non tutti i membri dell’equipaggio possano approfittare del vantaggio di un viaggio gratuito per i loro partner ma dato che suo marito è un alto ufficiale di grado ha avuto la possibilità di unirsi a lui e vivere insieme sulla nave e senza alcun costo aggiuntivo.

Vive gratis su una nave da crociera, come ci è riuscita?

Come spesso accade a chi ha possibilità simili, anche Christine ha pensato di raccontare la sua particolare vita sui social creando l’account dutchworld_americangirl su TikTok nel quale mostra la sua quotidianità sulla nave da crociera, trascorrendo il tempo come se fosse una passeggera pagante ma, in realtà, non spendendo un centesimo.

“Alcuni direbbero che vivo come se fossi in vacanza ogni giorno – e lo faccio – ha raccontato – Ogni giorno, sono in un posto nuovo e la mia decisione più importante è se voglio andare all’ora del tè, sdraiarmi al sole o fare una degustazione di vino.”

Cosa è gratis e cosa invece deve pagare

La donna ha solo alcuni costi accessori ovvero 20 dollari a settimana per l’accesso illimitato a internet che utilizza per tenere aggiornati i suoi follower su TikTok. Per il cibo non paga nulla a meno che non decida di cenare in uno dei ristoranti di livello alto e in quel caso deve pagare un conto compreso tra 20 e 50 dollari. Inoltre può anche scegliere di farsi portare il cibo nella stanza tramite il servizio in camera e, sebbene tecnicamente gratuito, dà sempre una mancia al membro dell’equipaggio che le porta il cibo tra 2 e 5 dollari.

Christine inoltre non paga per prendersi cura del suo bucato, poiché i suoi vestiti sporchi vengono portati via dal suo cameriere di stanza ogni giorno alle 7:30 per essere puliti gratuitamente. Ma la donna ha spiegato che dà regolarmente al cameriere di stanza, che si occupa anche di riordinare la sua stanza, incluso passare l’aspirapolvere, cambiare le lenzuola, spolverare, pulire il piccolo bagno e lasciare asciugamani puliti, una mancia.