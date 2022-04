Non solo acquisti di lusso per Kate Middleton – ecco tutti i negozi dove fa acquisti

Kate Middleton e il suo gusto non solo lussuoso, ma anche ‘comune’. Per lei e per i suoi figli spesso fa acquisti in negozi accessibili a tutti.

Kate Middleton, moglie del principe William, è una donna che desidera essere vista come una persona comune e non solo come una principessa. Spesse volte, infatti, è stata immortalata mentre era intenta a fare shopping o a passeggiare per strada indossando vestiti ‘normali’.

Poche settimane fa è stata fotografata mentre faceva shopping indossando dei comodi jeans e un paio di comuni scarponcini. Non solo abiti lussuosi, sgargianti e dal costo spropositato. Kate ama indossare anche abiti normalissimi. Un modo per farsi apprezzare davvero da tutti e tutte. Ma non è puro marketing. Kate è proprio così da sempre. Anche nel 2015 era stata fotografata mentre acquistava vestiti in un negozio John Lewis a Chelsea. In quell’occasione Kate indossava sciarpa, cappotto e semplici stivali.

La duchessa di Cambridge non ama fare acquisti, quindi, solo nei negozi di lusso. Infatti, come riportato dai diversi tabloid britannici, Kate non disdegna di effettuare acquisti in negozi meno lussuosi. Anche per i suoi tre figli, George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles – terzo, quarta e quinto in linea di successione per il trono inglese – effettua spesso acquisti in negozi, per così dire, ‘comuni’.

Queste scelte di stile e raffinatezza non solo ‘reali’, ma anche ‘comuni’ hanno da sempre contraddistinto il carattere e la personalità della moglie del principe William. E agli inglesi questa cosa è sempre piaciuta tantissimo.

Abiti lussuosi, ma non solo: Kate Middleton fa spesso acquisti in negozi ‘comuni’ per lei e per i suoi tre figli

Kate Middleton segue molto la moda e sta attenta sempre a ogni minimo dettaglio. Il suo impatto sui costumi e sulla moda inglesi è stato davvero molto influente negli anni scorsi e continua tuttora a esserlo. Un vero e proprio “Kate Middleton effect”. Diverse volte Kate è entrata nelle varie classifiche annuali sulle “100 persone più influenti nel mondo”, stilate dalla rivista ‘Time’.

Quali sono i negozi, per così dire ‘normali’, presso i quali si rifornisce la duchessa di Cambridge? Per i principini George, Charlotte e Louis, la duchessa ama fare acquisti anche in negozi frequentati da tutti gli inglesi, come John Lewis. Stando a quanto trapela dai tabloid inglesi, il marchio preferito da Kate e da William sembrerebbe essere Rachel Riley.

In diverse foto presenti su diversi giornali, i loro figli indossano spesso abiti comuni come le polo John Lewis. Una normalità che li rende davvero apprezzati da chiunque.

Kate Middleton, prima di conoscere William e di entrare a far parte della ‘Royal Family inglese, lavorava in un negozio di abbigliamento di alta moda, denominato ‘Jigsaw’. La moda e lo stile hanno da sempre fatto parte della vita della duchessa di Cambridge.