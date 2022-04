Pasqua 2022, come stupire amici e parenti: idee per auguri e regali dell’ultimo minuto (non solo uova)

In vista delle festività pasquali, se siete alla ricerca di un’illuminazione “divina”, ecco qualche idea carina e divertente per stupire i vostri i cari con auguri originali e regali non convenzionali.

Asociali di tutto il mondo unitevi! E’ arrivato, di nuovo, quel periodo dell’anno in cui si sta in famiglia, si passa del tempo con gli amici e si mangia come se non ci fosse un domani. Insomma, è Pasqua. Poi c’è anche Pasquetta, di solito con la pioggia, e di per sé un ombrello o un K-way sarebbe già un regalo molto apprezzato, forse anche più dell’uovo.

Ma se siete più tradizionalisti, ecco qualche idea carina e divertente per stupire i vostri i cari con auguri originali e regali non convenzionali. Ora, sappiamo bene che la piaga dei messaggi inoltrati a più di 100 persone su WhatsApp durante le feste è di una delle più odiate e odiose del mondo contemporaneo. Si perde, infatti, il piacere del gesto in sé che lascia spazio ad un automatismo di fondo immediato, diventando parte della massa.

Tuttavia, se proprio si è costretti a farlo, meglio se con stile ed unicità. Insomma, distinguetevi dalla di messaggini anonimi pieni di glitter e immagini dal dubbio gusto.

“Hey there! I am using WhatsApp”

Un must ovviamente per gli auguri di Pasqua resta il tema religioso della festività, cioè la resurrezione di Gesù Cristo. Si può inviare come messaggio, quindi, un’immagine collegata proprio a Gesù in croce o al Santo Sepolcro oppure ancora all’ascesa in cielo del figlio di Dio. In questo modo, non si sbaglia mai.

Ma se volete “osare” un po’ di più, potete attingere dal repertorio più folkloristico della Pasqua, a cominciare proprio dal coniglietto pasquale, simbolo soprattutto negli Stati Uniti ed in Germania della festa per i bambini. La foto di un coniglio che augura una buona Pasqua potrebbe essere quindi un’idea semplice, ma graziosa.

Ma protagonista dei vostri auguri può essere anche un pulcino od un cane. Insomma, in questo caso vi potete sbizzarrire con gli animali. La Pasqua, infatti, proprio perché è legata alla primavera, è un segno universale di rinascita, gioia e spensieratezza. Mandare quindi un animaletto ai vostri 100 contatti WhatsApp non potrà fare altro che suscitare un momento di leggerezza e tenerezza, che di questi tempi ci vuole.

La Pasqua, però, segna anche l’inizio delle gite fuori porta. Le giornate si allungano, il sole riscalda di più ed il verde lascia spazio al grigio dell’inverno. Un’altra idea di auguri efficace, quindi, potrebbe essere un messaggio con una foto che rievochi proprio il viaggio e l’avventura.

Cioccolato per tutti, ma non solo

Ma potete andare oltre i semplici auguri, pensando a qualche regalino, meglio se di cioccolato. Oltre alle uova di Pasqua e ai conigli al cioccolato, però, ci sono altre idee sfiziose da poter sfruttare per l’occasione.

Si possono regalare tazze personalizzate o calzini a tema pasquale, una confezione di “uova” per la vasca da bagno o una piantina a forma d’uovo. Se poi si ha la passione per i decori fatti a mano, le uova colorate arricchite con fiori all’uncinetto fanno proprio al caso vostro.

Stiamo parlando, di una decorazione delicata, ma molto raffinata, che può essere addobbata in tantissimi modi diversi. Perline, fiori finti e nastrini sono solo alcuni suggerimenti. Se siete più artisti, potreste cimentarvi anche nella pittura. Insomma, ora davvero non avete più scuse.