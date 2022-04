Se ne va a 77 anni Catherine Spaak: chi è stata una delle attrici più iconiche del cinema italiano

L’attrice aveva da poco compiuto 77 anni. Nel 2020 aveva avuto un’emorragia cerebrale. Nelle ultime settimane era stata ricoverata presso una clinica privata di Roma.

Una notizia molto triste è giunta nella serata di ieri, gelando chiunque abbia amato questo personaggio così iconico del cinema italiano. All’età di 77 anni si è spenta la grandissima Catherine Spaak, attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana. Innumerevoli i film famosi che l’hanno vista come protagonista.

La Spaak era stata colpita da un’improvvisa emorragia cerebrale nel marzo del 2020. Della sua malattia aveva parlato in televisione un anno fa su Rai Uno ospite del programma ‘Oggi è un altro giorno’.

Nelle ultime settimane era stata ricoverata presso una clinica privata di Roma per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Catherine nacque il 3 aprile del 1945 a Boulogne-Billancourt in Francia ed era belga di origini. La sua famiglia era molto ricca e suo zio fu anche ministro in Belgio. Era naturalizzata italiana e arrivò ben presto nel nostro Paese. Qui si fece conoscere al grande pubblico per alcuni ruoli in famosissimi film degli anni ’60. A 15 anni interpretò il ruolo dell’adolescente terribile e inquieta nel film ‘Dolci Inganni’. Lo stesso ruolo lo interpretò in tanti altri film di successo di quel periodo – da ‘Il sorpasso’ di Dino Risi fino alla ‘Voglia matta’ di Luciano Salce.

Proprio sulle scene di quest’ultimo film, conobbe Fabrizio Capucci. I due si sposarono l’anno successivo – il 1963 – ed ebbero una figlia di nome Sabrina.

Durante tutta la sua vita, quella con Capucci non fu l’unica unione sentimentale. La Spaak, infatti, si sposò quattro volte in totale. Famosa la sua relazione con l’attore Johnny Dorelli negli anni ’70, durante la quale i due ebbero anche un figlio chiamato Gabriele. Dal 1993 al 2010 la Spaak è stata sposata con Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.

Oltre ai film sopracitati, la Spaak è ricordata per tantissime altre pellicole, fra le quali ‘Made in Italy’, ‘L’armata Brancaleone’ di Monicelli, ‘Febbre da cavallo’ e tante altre ancora.

Catherine Spaak ebbe anche un ruolo importante nella musica degli anni Sessanta, con alcuni album e singoli di successo. In quel periodo era anche sempre ospite delle principali trasmissioni televisive di successo in televisione.

Fu anche conduttrice televisiva e condusse il talk show ‘Harem’ per 15 anni su Rai 3. Qui discuteva con le sue ospiti su vari argomenti.

Ad annunciare la morte della straordinaria attrice è stata la sua famiglia con una breve nota mandata ai vari organi di informazione. Questo il comunicato della famiglia: “L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice, soprattutto la donna che ha vissuto sino all’ultimo con eleganza e carattere, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”.

Fra i tanti di messaggi in ricordo della grandissima attrice, spicca quello di Dario Franceschini, Ministro della cultura. Queste le sue parole: “Se ne va un’artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata”.