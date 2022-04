Ragazzo autistico scompare nel nulla per 3 anni: la sua vicenda è semplicemente incredibile

Da tre anni non si avevano più sue notizie, dopo che era scomparso nel nord della California. E quando ormai si temeva il peggio è stato ritrovato, vivo. Si tratta di un 19enne autistico

All’epoca dei fatti aveva solo 16 anni ed è sparito nel nulla gettando la famiglia nella disperazione più totale. Lui si chiama Connerjack Oswalt, un ragazzo affetto da un disturbo dello spettro autistico ritrovato ancora vivo tre anni dopo la sua scomparsa, avvenuta nel nord della California. Il giovane, oggi 19enne, è stato rintracciato ad oltre 1126 km da casa, nello stato dello Utah. La polizia aveva ricevuto una serie di segnalazioni relative ad un ragazzo che da settimane vagava con un carrello della spesa nelle vicinanze di una pompa di benzina.

Gli agenti sono intervenuti nella zona di Park City e dopo aver effettuato alcuni controlli sul database delle persone scomparse hanno scoperto che si trattava proprio di Connerjack. È inoltre emerso che già in passato il ragazzo era stato fermato altre volte ma non aveva mai voluto rivelare la sua identità. Prima di essere prelevato dagli agenti il giovane ha trascorso una notte al freddo, ed è stato poi invitato a riscaldarsi all’interno dell’auto della polizia.

Una voglia sul collo ha permesso di riconoscerlo

Ma come sono riusciti gli agenti a capire che si trattava proprio di quel ragazzo scomparso tre anni or sono e per di più ad oltre un migliaio di chilometri di distanza? Come riportato dai media locali avrebbero consultato il sito del “National Center for Missing and Exploited Children”.

Qui hanno trovato una foto di Connerjack Oswalt del quale si erano perse le tracce a nord ovest di Sacramanto nel settembre 2019, dalla località californiana di Clearlake, a circa 11,5 ore di auto da Summit County. Dalla foto hanno subito notato una certa somiglianza con il ragazzo trovato a vagare con il carrello della spesa, ma decisivo è stato un elemento preciso del suo corpo.

Il nonno e il patrigno lo hanno incontrato

Lo ha detto la madre del 19enne, spiegando che aveva una voglia evidente sul collo, segno del quale la polizia ha constatato la presenza nel giovane, fugando così ogni dubbio. Nelle ore successive sul posto sono intervenuti il patrigno ed il nonno di Oswalt i quali lo hanno riconosciuto e confermato che si trattava proprio di lui.

Dopo la sua scomparsa la famiglia si era trasferita a Idaho Falls dalla California. Come specificato dai media il 19enne sta ora ricevendo tutte le cure e l’assistenza del caso e presto potrà far ritorno a casa. Data la sua condizione non sarà facile capire come sia riuscito a spostarsi di così tanti chilometri e come sia sopravvissuto in tutto questo tempo ma la polizia è intenzionata a scoprirlo.