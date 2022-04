Cosa hai bisogno in una relazione? Questa illusione ottica vi darà la risposta

Un’illusione ottica condivisa online rivelerebbe che tipo di persona sei, di cosa hai bisogno in una relazione

Quali sono i segreti per una relazione forte, sana e duratura? Se lo domandano in moltissime coppie ma, anche se non esiste una ricetta collaudata da applicare alla lettera, costruire il rapporto su alcuni elementi fondanti quali il rispetto, la comunicazione aperta, la fiducia, l’onesta e l’amore vi sarà sicuramente di grande aiuto. Ma ogni singola persona ha anche aspettative diverse che sperano che il proprio partner soddisfi per cementare ulteriormente il legame e renderlo ancor più saldo.

Comprendere questi bisogni migliora le relazioni e consente di comprendere sè stessi ad un livello più profondo; ma la domanda è, come fare a sapere cosa manca davvero in un rapporto? Ci ha provato il Minds Journal condividendo un semplice test della personalità visiva che presumibilmente rivelerebbe proprio ciò di cui si ha bisogno da una relazione, e tutto in base al primo elemento che si nota nell’immagine.

Cosa ti manca se noti il volto dell’uomo

Se la prima cosa che hai visto è stato l’immagine grande del viso di un uomo significa che ti sforzi di essere rispettato e apprezzato da chi ti sta intorno. Mostri solo un lato di te a coloro i quali pensi che non saranno in grado di relazionarsi e sentirsi a proprio agio, al fine di aiutare altre persone come te. “Questa abilità unica può essere eccezionalmente utile. Tuttavia, ciò non significa che sei falso o ingannevole. Significa semplicemente che sei cauto su come ti presenti alle persone e su come ti percepiscono”. Hai dunque eretto una sorta di muro che rende difficile per gli altri scoprirti ad un livello più profondo poichè nessuno conosce veramente la tua completezza caratteriale e della personalità. Pertanto dovresti dare al partner la possibilità di comprendere appieno la tua profondità.

La persona con il cappotto: devi sentirti accettato

Se hai notato per primo l’uomo con il cappotto sul lato destro, significa che senti “una profonda tristezza nel tuo cuore”. Hai una chiara comprensione delle realtà della vita, incluso come un equilibrio tra felicità e tristezza sia cruciale per un’esistenza significativa. In una relazione, hai bisogno della completa accettazione del tuo partner romantico, ma non l’hai ancora trovato.

Il bambino sul tavolo: hai bisogno di essere nutrito

Se hai visto prima il bambino sul tavolo, potrebbe significare che ti senti impotente nelle relazioni e nella vita. Non è che non sai come essere responsabile, prenderti in carico o prenderti cura di te stesso e non hai bisogno di una “baby sitter”, ma vuoi un partner che capisca te e le tue esigenze emotive. Dovrebbe essere qualcuno che starà al tuo fianco, si prenderà cura di te e che ti farà sentire al sicuro e protetto.

L’uomo che legge un libro: devi sentirti connesso spiritualmente

Se lo stregone che indossa il cappello e legge libri è quello che hai visto per primo, significa che “hai un’intensa curiosità per la vita, la tua vita attuale e quella successiva”. Potresti essere una persona spirituale motivata a saperne di più sulla vita e consapevole che la nostra coscienza vive oltre questa vita. E desideri questa connessione spirituale da una relazione romantica. Questo non significa che il tuo partner debba essere religioso o condividere le tue stesse convinzioni, ma devi condividere un legame profondo e significativo con lui.

I due assistenti in bianco: hai bisogno di sentirti sfidato

Infine, se hai visto prima i due uomini in bianco, significa che hai il controllo di te stesso e della tua vita. “Credi che la vita sarebbe molto più facile se tutti si fidassero di te e facessero esattamente quello che hai chiesto loro perché sai come dovrebbero essere le cose”.