Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la trentatreesima giornata

Trentatreesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Inter e Milan battono rispettivamente Spezia e Genoa; pareggio fra Napoli e Roma.

Il trentatreesimo turno del massimo campionato di calcio italiano è scattato venerdì sera con le vittorie di Inter e Milan. I nerazzurri hanno avuto la meglio in trasferta dello Spezia imponendosi con il punteggio di 3-1. Gli ospiti sono andati a segno con le reti di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez; lo Spezia si era momentaneamente portato sull-1-2 grazie al bel gol di Maggiore.

Il Milan è tornato alla vittoria sconfiggendo a San Siro il Genoa 2-0. Per i rossoneri gol di Leao nella prima frazione e raddoppio di Messias a pochi minuti dal termine del match. Il Milan sale a 71 punti e resta al momento in testa alla classifica, in attesa del recupero dell’Inter – ora a 2 punti di distacco – contro il Bologna (match fissato per il 27 aprile).

Sabato alle 12.30 il Cagliari di Mazzarri ha conquistato tre punti d’oro in chiave salvezza, battendo il Sassuolo a domicilio per 1-0. Ai sardi è bastata la rete di Deiola nel primo tempo. Il Cagliari ora ha un margine di 6 punti di vantaggio sulla zona salvezza.

Brusco stop interno della Sampdoria contro la Salernitana – fanalino di coda in classifica – nel match delle 14.30. Doppio vantaggio iniziale dei campani con Fazio ed Ederson; a nulla è servito ai blucerchiati il gol di Ciccio Caputo. Sempre alle 14.30 l’Udinese ha schiantato l’Empoli alla Dacia Arena con un perentorio 4-1. I bianconeri hanno sbloccato il match con l’autorete di Ismajli e hanno poi dilagato con i gol di Deulofeu, Pussetto e Samardzic; l’Empoli è andato a segno con il rigore di Pinamonti.

Continua la rincorsa Champions della Fiorentina. I viola hanno battuto 1-0 il Venezia al Franchi, grazie a una rete di Torreira. I lagunari vedono sempre più lontana la salvezza.

La Juventus non è andata oltre l’1-1 in casa contro il Bologna. Vantaggio felsineo con Arnautovic e pari di Vlahovic a tempo abbondantemente scaduto. I bianconeri perdono l’occasione di blindare il quarto posto.

Anche la Lazio si ferma in casa, bloccata da un gagliardo Torino. Gli uomini di Juric hanno sbloccato il match con Pellegri a inizio ripresa, ma sono stati ripresi al novantunesimo da un gol del capocannoniere del campionato Ciro Immobile.

La giornata si è chiusa lunedì con le ultime due partite in programma. Alle 19 il Napoli è stato raggiunto al novantunesimo dalla Roma sull’1-1. Iniziale vantaggio dei campani con il rigore di Insigne e pari dei giallorossi con El Shaarawy. Il Napoli si allontana dalla vetta, ora distante 4 punti.

Dopo l’eliminazione in Europa League, continua il momento no dell’Atalanta sconfitta in casa per 1-2 dal Verona. Doppio vantaggio degli scaligeri con Ceccherini e con l’autorete di Koopmeiners; gol della bandiera dei bergamaschi a pochi minuti dal termine con Scalvini.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 33ª GIORNATA: Spezia-Inter 1-3; Milan-Genoa 2-0; Cagliari-Sassuolo 1-0; Sampdoria-Salernitana 1-2; Udinese-Empoli 4-1; Fiorentina-Venezia 1-0; Juventus-Bologna 1-1; Lazio-Torino 1-1; Napoli-Roma 1-1; Atalanta-Verona 1-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 71, Inter 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 51, Verona 48, Sassuolo 46, Torino 40, Udinese 39, Bologna 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana 19.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 25, Vlahovic (Juventus) 23, Simeone (Verona) 16, Abraham (Roma) 15, Lautaro Martinez (Inter) 15, Berardi (Sassuolo) 14, Scamacca (Sassuolo) 13, Dzeko (Inter) 13.