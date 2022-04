Da tennista ai video hard su ‘Onlyfans’ – l’incredibile storia di una ex pro

Ashley Harkleroad nel 2003 arrivò a essere numero 39 al mondo di tennis. Oggi è famosa per girare porno domestici su ‘Onlyfans’.

Nel 2003 ad appena 18 anni era considerata una predestinata del tennis mondiale, ma oggi ha cambiato totalmente vita. Parliamo della 36enne statunitense Ashley Harkleroad, originaria di Rossville in Georgia.

A soli 15 anni, Ashley è già tennista professionista e a 18 divenne addirittura numero 39 del mondo (nell’aprile del 2003). Una carriera che prometteva tanto, ma che non ha esattamente rispettato le attese. La statunitense, infatti, dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico nel 2003 per alcune importanti vittorie contro tenniste molto quotate, non diede seguito alle aspettative negli anni successivi.

Continuò a giocare, fra alti e bassi fino al 2010, ma la sua carriera si fermò del tutto in seguito alle sue due gravidanze. I due figli li ebbe con il tennista Chuck Adams, uomo che sposò e che è oggi ancora suo compagno.

E oggi? Ashley ha cambiato completamente vita. Ha aperto un profilo su ‘Onlyfans’, un sito per adulti dove chiunque può pagare per vedere contenuti premium ‘hot’. E qui la Harkleroad ha annunciato di aver girato il suo primo video porno, in compagnia di suo marito.

L’annuncio è arrivato pochi giorni fa. Ecco le poche parole rilasciate da Ashley: “Ecco il mio primo video porno”.

Già due anni fa sul suo profilo Instagram aveva postato una foto ‘hot’ del suo lato B, la quale attirò anche un servizio scandalistico del tabloid inglese ‘Sun’. Ma già a 23 anni – in piena attività tennistica – salì alle cronache scandalistiche per un servizio di copertina su ‘Playboy’. In quell’occasione la grandissima Serena Williams si era complimentata con Ashley, con queste parole: “È una gran cosa che qualcuna sia tanto coraggiosa e forte”.

Ma a 36 anni Ashley Harkleroad si è spinta oltre. Un cambiamento radicale quello della bella statunitense. Da tennista professionista a star del porno? Vedremo se Ashley darà seguito alla sua carriera bollente o se questo è stato solo uno ‘sfizio’ che la donna si è voluto togliere. Un personaggio da sempre inquieto e fuori dalle righe e dagli schemi convenzionali.

Una bellezza mozzafiato quella della bionda statunitense, aiutata anche da alcuni chirurgi estetici con un paio di taglie in più al seno.

Negli ultimi anni le sue foto sexy hanno raccolto moltissimi soldi dai suoi fan, disposti a spendere anche 5 euro per vedere una sua immagine in pose hard. Da qui la svolta. Pochi giorni fa, sulla piattaforma per contenuti per adulti è uscito il suo primo video porno domestico, girato insieme al suo compagno di sempre.

A 36 anni Ashley Harkleroad è tornata alla ribalta, in una veste del tutto diversa da quella della tennista professionista.