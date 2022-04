Drammatico incidente stradale nella notte: è morta una attrice di 35 anni – di chi si tratta?

La 35enne Ludovica Bargellini è deceduta questa notte a Roma a bordo della sua Lancia Y. L’incidente è avvenuto tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta.

Un terribile incidente stradale si è registrato questa notte sulle strade di Roma. A perdere la vita è stata la 35enne Ludovica Bargellini, attrice con all’attivo alcuni ruoli in diversi film e spot pubblicitari. L’attrice ha perso il controllo della sua Lancia Y e si è schiantata contro un muro. Il drammatico incidente è avvenuto dopo l’una di notte.

Ludovica Bargellini stava percorrendo la Colombo e si trovava in prossimità dell’incrocio fra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta nella zona di Montagnola. Giunta in quel punto della carreggiata, la 35enne avrebbe perso da sola il controllo della sua Lancia Y, sbattendo contro il divisorio di separazione della strada e finendo la sua corsa contro un muro.

Subito dopo l’impatto, sono arrivati i soccorsi. L’attrice è stata estratta dalle lamiere della propria automobile dal pronto intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori si sono subito accorti della gravità della situazione e delle condizioni disperate della donna. Ludovica Bargellini è stata prontamente trasportata all’ospedale Sant’Eugenio. Ma qui è deceduta poco dopo il suo arrivo.

L’attrice stava rientrando a casa, essendo residente nella zona dell’Appio Latino. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, l’incidente sarebbe stata causato da un possibile colpo di sonno che ha colpito la donna. Comunque, sono ancora in corso le indagini per fare luce con maggiore chiarezza su quanto avvenuto. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Chi era Ludovica Bargellini? La 35enne era un’attrice e modella e in passato ha preso parte a diverse pellicole, lungometraggi e spot pubblicitari. Diversi anni fa si era trasferita a Roma da Pistoia e aveva iniziato gli studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui Ludovica si era laureata in Costume e svolgeva il mestiere di attrice teatrale presso il Teatro Azione di Roma. Dopo la laurea, aveva ottenuto anche la specializzazione in recitazione cinematografica presso la scuola di recitazione ‘Jenny Tamburi’.

Tra tutte le sue partecipazioni, non si può dimenticare il suo ruolo nella serie televisiva di Sorrentino ‘The Young Pope’ nel 2016. La serie era stata prodotta da Sky Atlantic. Ludovica era stata protagonista anche di alcuni importanti spot pubblicitari, fra i quali quelli per Campari e per Sky – Now Tv.

Fra le sue altre partecipazioni, spiccano quelle nei lungometraggi ‘Non c’è tempo per gli eroi’ di Andrea Mugnaini, in ‘Palato assoluto’ di Francesco Falaschi e in ‘Dylan Dog vittima degli eventi’ di Claudio di Biagio. Al Teatro Azione di Roma, Ludovica aveva anche diretto importanti workshop insieme a Doris Hicks, Ivana Chubbuck e Michael Margotta.