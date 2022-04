Isola dei Famosi 2022, posticipata la fine: edizione da record – ecco quando terminerà

Il reality show terminerà oltre un mese dopo la data prefissata all’origine. Sono state, infatti, aggiunte cinque puntate.

L’Isola dei Famosi 2022 terrà incollati milioni di telespettatori ancora a lungo. Infatti, il reality show condotto dalla bellissima Ilary Blasi non si concluderà il 23 maggio, come originariamente concordato, bensì slitterà di oltre un mese e terminerà lunedì 27 giugno. Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, ma che non si distacca dalla consuetudine degli ultimi reality show, i quali si stanno allungando sempre di più.

Anche il Grande Fratello Vip è durato oltre sei mesi, un tempo di gran lunga superiore a quello delle edizioni passate. Anche l’Isola dei Famosi 2022, dunque, avrà una durata maggiore e terminerà quando da noi sarà già estate.

All’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi, dunque, saranno aggiunte ulteriori cinque puntate rispetto a quanto prospettato originariamente.

L’indiscrezione sulla data di fine programma posticipata è stata data da ‘Tv Blog’, attraverso queste parole: “Ascolti molto buoni per una edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che, grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset. Alla luce di tutto questo, Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei famosi di ben cinque puntate, che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras”.

Si attende ancora l’ufficialità, ma ormai tutto lascia presagire che l’indiscrezione lanciata da ‘Tv Blog’ – sempre molto aggiornato sulle notizie riguardanti i vari programmi televisivi in onda – verrà rispettata. Sarà l’edizione dell’Isola dei Famosi più lunga di sempre e si raggiungeranno i 98 giorni di permanenza dei naufraghi sull’isola. Nel 2021 furono 85 i giorni in totale di permanenza. Quest’anno, dunque, si supereranno i tre mesi di fila per la prima volta nella storia del fortunato programma.

Di anno in anno si sono prolungati i giorni di durata del “naufragio” dei vari vip sull’isola. Stando alle ultime edizioni, nel 2015 il programma ebbe una durata esatta di 50 giorni, nel 2016 di 62 giorni, nel 2017 di 72 giorni, nel 2018 di 85 giorni, nel 2019 di 68 giorni e nel 2021, come detto sopra, di 85 giorni.

Perché si è deciso di prolungare la durata del reality? Sicuramente per gli ottimi dati inerenti gli ascolti. Il programma presentato da Ilary Blasi piace sempre di più e ogni settimana fa il boom di ascolti su Canale 5. In media il programma ottiene il 18-20% di share sia il lunedì che il giovedì, nonostante la grande concorrenza sulle altre reti televisive.

Stando alle indiscrezioni, nell’ultimo mese dovrebbe essere annullato l’appuntamento televisivo del giovedì sera e lasciato immutato solo quello del lunedì. Si attende anche su questa notizia l’ufficialità di Mediaset.

Nell’edizione di quest’anno Ilary Blasi è affiancata da due opinionisti scelti, cioè Vladimir Luxuria e Nicola Savino.