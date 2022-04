Che clamorosa trasformazione: è totalmente un’altra persona – riconoscete la star della famosa serie tv?

Maisie Williams, la piccola Arya de ‘Il trono di spade’, si è schiarita le sopracciglia per un nuovo servizio fotografico estremamente glamour. Il risultato è davvero incredibile.

La conosciamo tutti coma la piccola Arya de ‘Il trono di spade’. Ragazza sveglia, risoluta e forte, simbolo di una femminilità più androgina, ma estremamente affascinante. Meno posata, più guerriera, aria è l’emblema dell’indipendenza femminile. Nella realtà però, la 25enne Maisie Williams era a malapena riconoscibile con i capelli castano dorato e le sopracciglia piumate sulla copertina del magazine online NET-A-PORTER.

Come riportato dal ‘The Sun’, la Williams in un’intervista con la rivista ha parlato del peso della bellezza tradizionale, ovvero sottostare a dei canoni classici e normali che infondano sicurezza nella società. “Per molto tempo ho lottato con il desiderio di apparire tradizionalmente, proprio come le persone immaginano che debba essere una persona bella. Nel farlo però mi stavo davvero perdendo”.

Tutti noi, infatti, abbiano avuto – almeno una volta nella vita – familiarità con la percezione di essere sbagliati e di non star rispettando i canoni estetici imposti dalla società per sentirci belli. Una problematica questa che a lungo andare può anche logorare il nostro spirito.

Sopracciglia effetto wow: l’incredibile trasformazione di “Arya”

Certamente nel servizio fotografico del magazine la Williams sembrava molto diversa da Arya Stark. Capelli castano dorato, con qualche riflesso miele, sopracciglia bionde piumate – quasi assenti sul volto – e un lungo abito morbido a fiori, hanno infatti preso il posto della ragazzina guerriera dai vestiti logori, pronta ad impugnare la sua spada per difendere gli altri.

L’attrice, infatti, ha interpretato Arya, il maschiaccio terzogenito di Ned Stark e lady Catelyn Tully, in tutte e otto le serie de Il Trono di Spade. Partito come un ruolo in sordina, Arya si è fatta strada nel cuore del pubblico per il suo coraggio e la sua impavidità. La sua crescita è coincisa con la maturazione, la determinazione e la forza di volontà, tutti aspetti distintivi del casato Stark, soprattutto per lei che ha visto morire decapito ingiustamente il padre. E’ proprio lì – nella scena finale della prima stagione – che Arya Stark ha iniziato il suo viaggio.

Il suo personaggio ha intrapreso un percorso orribile. Ha trascorso metà della quinta stagione completamente cieca, interrompendo poi la sua missione per vendicarsi di coloro che avevano offeso la sua famiglia, tutti nomi segnati su una lista “personale”.

Tuttavia, nonostante la piccola statura, Arya è diventata una delle combattenti più forti di Westeros. Come riportato sempre dal ‘Sun’, Masie Williams ha parlato così di Arya a NET-A-PORTER, il ruolo che l’ha consacrata alla fama internazionale: “Arya è stata pensata come una testa calda. Così mi sono ritrovata in un personaggio che salta dall’essere critica e severa con gli altri, ad essere ancora arrabbiata o turbata”.

“Mi sono sentita un po’ lontana da tutto questo, perché non è la realtà di molte persone” – ha continuato la Williams nell’intervista – “Ma era la realtà di Arya, e forse la mia, quindi mi ritrovavo ad immergermi totalmente nel personaggio, come se fosse il mio luogo di conforto. Mi piacerebbe, però, lasciare il pianto e le urla per un po’”.