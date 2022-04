Ecco il test del QI più breve del mondo: solo il 17% delle persone lo supera – e voi?

È composto da sole tre domande il test di riflessione cognitiva più breve del mondo, ma nonostante ciò moltissime persone fanno ancora fatica a superarlo

Esistono diversi modi in cui puoi mettere alla prova la tua intelligenza, ma uno dei più comuni è un test del Quoziente Intellettivo. Si tratta solitamente di test piuttosto lunghi, composti da molte domande allo scopo di ‘far funzionare davvero’ il cervello e metterlo alla prova. Ma per chi non vuole affrontare tutto ciò e conoscere ugualmente il suo QI esiste una valida soluzione alternativa.

Si tratta di un test di riflessione cognitiva composto da sole tre domande e lo si ritiene il più breve al mondo. Anche se non bisogna per questo lasciarsi ingannare: anche se può sembrare piuttosto semplice, il test si rivela complicato per molti e solo il 17% delle persone è stato in grado di superarlo appieno.

Il test di 3 domande che in pochi superano

Chiamato Cognitive Reflection Test, il quiz non è nuovo ma originariamente faceva parte di un documento di ricerca pubblicato nel 2005 dal MIT Shane Frederick. Questo articolo è recentemente riemerso online, diventando virale e lasciando molti desiderosi di provarlo.

Come parte della sua ricerca, il professor Frederick ha fatto completare il test a più di 3.000 partecipanti con una carriera scolastica differente e anche quelli che frequentavano le migliori università americane come Yale e Harvard hanno faticato a trovare tutte le risposte.

Il 17% lo ha superato su 3000 intervistati

Di tutti coloro che hanno preso parte, solo il 17% è riuscito a segnare tre punti su tre nel test, il che significa che l’83% delle persone ha fallito: come te la caverai? Parlando del test, il professor Frederick, ha dichiarato: “I tre punti sul CRT sono ‘facili’, nel senso che la loro soluzione è facilmente comprensibile quando spiegata, eppure per raggiungere la risposta corretta spesso è necessario sopprimere una risposta erronea che scaturisce impulsivamente senza pensare”.

Le tre domande

1. Una mazza e una palla costano $ 1,10 in totale. La mazza costa $1 in più rispetto alla palla. Quanto costa la pallina?

2. Se cinque macchine impiegano cinque minuti per creare cinque widget, quanto tempo impiegherebbero 100 macchine per creare 100 widget?

3. In un lago c’è una macchia di ninfee. Ogni giorno, il cerotto raddoppia di dimensioni. Se occorrono 48 giorni affinché il cerotto copra l’intero lago, quanto tempo impiegherebbe il cerotto a coprire metà del lago?

Le tre risposte più comuni ma errate

1. 10 centesimi

2. 100 minuti

3. 24 giorni

“Chiunque ci rifletta anche per un momento riconoscerebbe che la differenza tra $ 1 e 10 centesimi è solo di 90 centesimi, non di $ 1 come prevede il problema. In questo caso, rilevare quell’errore equivale a risolvere il problema, dal momento che quasi tutti coloro che non rispondono ’10 centesimi’, in effetti, danno la risposta corretta”.

Le risposte corrette

1. 5 centesimi

2. 5 minuti

3. 47 giorni