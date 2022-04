“E’ sempre stato il mio sogno”: il dolce annuncio della ex numero 1 al mondo di tennis

L’ex campionessa di tennis ha annunciato su Instagram di essere incinta: “Mangiare una doppia razione di torta di compleanno è sempre stato il mio sogno…”.

La russa Maria Sharapova, ex numero 1 al mondo di tennis, è in dolce attesa. L’annuncio è stato fatto dalla stessa bellissima ex atleta sulla sua pagina Instagram. La russa ha postato una foto con lei sorridente e col pancione in riva al mare. Queste le parole della Sharapova per annunciare il lieto evento: “Mangiare una doppia razione di torta di compleanno è sempre stato il mio sogno…”.

L’annuncio è avvenuto esattamente nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Masha è fidanzata con l’imprenditore inglese Alexander Gilkes. I due sono compagni dal 2018 e presto diventeranno papà e mamma. La nascita dovrebbe avvenire in autunno inoltrato.

L’annuncio sul fidanzamento con Gilkes era stato dato sempre dalla Sharapova su Instagram nel 2020. La foto in compagnia del suo fidanzato era stata accompagnata da questa didascalia: “Caro 2020, ti avrei immaginato diverso. Hai portato un po’ di luccichio nel mezzo di questa realtà così difficile e dolorosa. Mi hai dato il coraggio di lasciare andare l’unica vita e l’unica carriera che avessi mai conosciuto e e mi ha fatto il regalo di svegliarmi accanto al mio migliore amico ogni mattina”.

Una notizia bella e inaspettata, quindi. Maria è stata una delle tenniste più brave degli ultimi 20 anni. Molto conosciuta anche al di fuori dei campi da tennis, per via della sua immagine. Grazie anche agli sponsor, è stata per oltre undici anni consecutivi la sportiva donna più pagata al mondo.

Nella sua lunga e brillante carriera la Sharapova ha conquistato ben 36 titoli WTA. Si è imposta in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Il primo prestigioso trofeo vinto dalla russa fu Wimbledon nel 2004. In seguito sono arrivati i successi agli US Open nel 2006, agli Australian Open nel 2008 e al Roland Garros nel 2012 e nel 2014. Maria Sharapova ha conquistato anche la medagli d’argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Nel 2016 la russa venne squalificata per doping, dopo essere stata trovata positiva a un controllo a causa dell’assunzione del farmaco Meldonium. La tennista fu dapprima squalificata per due anni. La pena fu, in seguito, ridotta a un anno e tre mesi.

Il 26 febbraio 2020, dopo essere tornata in attività con risultati non troppo esaltanti, aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni professionistiche a 32 anni.

Cosa fa ora nella vita Masha? Dopo il ritiro, ha deciso di curare molto gli affari e si è avvicinata molto di più alla sua azienda dolciaria, chiamata ‘Sugarpova’. Inoltre, segue il suo fidanzato nel corso di mostre ed esposizioni d’arte in tutta Europa.