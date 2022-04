Ricevere a casa un decoder completamente gratis: come richiederlo e ottenerlo a costo zero

Dall’11 aprile è attivo il nuovo bonus decoder che consente, pur in presenza di specifici requisiti, di ottenere un decoder per il nuovo digitale terrestre a casa gratuitamente

Da alcuni giorni è attivo un nuovo bonus per gli italiani e occorre approfittarne poichè viene erogato fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Si tratta del Bonus decoder over 70, un’agevolazione introdotta per far fronte al passaggio al nuovo digitale terrestre, rivolta agli anziani titolari di pensioni basse che possono ottenere, a costo zero, un decoder presso la loro abitazione senza dover necessariamente cambiare il televisore (se troppo datato).

Il bonus è attivo dall’11 aprile 2022, ed è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022: nella fattispecie prevede la consegna di un dispositivo compatibile con i nuovi standard di trasmissione con tre possibilità per richiederlo, senza spendere un euro. I soggetti titolari possono infatti prenotarlo telefonicamente, recandosi presso un ufficio postale, oppure in modalità telematica.

Il nuovo bonus dello stato per migliaia di italiani

Ma entriamo nel merito di questo bonus, definito con decreto del 2 marzo e attivo ufficialmente dall’11 aprile, come riportato sul portale gestito dal Mise riguardante la Nuova

Tv digitale, sul quale sono presenti tutte le condizioni specifiche per richiedere gratuitamente il decoder. Oltre all’età, pari o superiore ai 70 anni, i richiedenti devono

essere intestatari del canone Rai e avere una pensione non superiore a 20mila euro annui.

Il numero per fare richiesta è 800.776.883, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10

alle 18, scegliendo la specifica opzione per la consegna del Decoder TV a domicilio; in alternativa è possibile recarsi negli orari di apertura presso gli uffici postali. Infine

per chi sceglie la modalità telematica, basta accedere al sito predisposto per tale richiesta.

Attenzione ai requisiti per richiedere il decoder gratis

I documenti richiesti sono codice fiscale, tessera sanitaria e/o carta d’identità. Si occuperà Poste Italiane di effettuare la consegna del dispositivo nel giorno prestabilito.

Chi ne avrà necessità potrà anche richiedere, per installare e configurare il decoder, assistenza telefonica contattando il numero 800.776.883.

Importante è rispettare i

requisiti necessari per poterlo ricevere poichè in caso di richiesta non conforme sarà il sistema predisposto dal Mise, mediante verifica delle condizioni di accesso (confrontando i dati con quelli presenti nel database dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate o di altri istituti previdenziali) a ‘bocciare’ la richiesta.

E tra i requisiti è importante sottolineare che chi ha già usufruito del bonus tv-decoder, agevolazione prevista per le famiglie con Isee non superiore a 20mila euro, non potrà accedere al bonus decoder. Invece potrà cumularlo con il bonus rottamazione tv, che non prevede limiti ISEE e che prevede uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un nuovo televisore, fino ad un massimo di 100 euro. Sarà possibile in questo modo avere anche un decoder gratis o, viceversa, ottnere prima l’agevolazione sul decoder e poi il bonus rottamazione tv.