Ritrovamento horror sotto i tappeti: “Nella casa appena acquistata…”

Un utente di Reddit ha voluto condividere uno scatto di quello che si è ritrovato sul pavimento di legno della casa appena acquistata. Cosa sarà successo in quell’abitazione prima del suo arrivo?

Comprare casa è motivo di gioia e orgoglio, e spesso una volta entrati si decide di rimodernare un pò gli ambienti con piccoli o grandi interventi di ristrutturazione. Non di rado dunque capita di imbattersi in oggetti dimenticati, o talvolta lasciati, da chi viveva in quell’abitazione in precedenza.

Talvolta si tratta anche di piccoli o grandi tesori, magari dimenticati in una cassaforte, sotto al letto o addirittura in qualche anfratto della casa. Altre volte ci si può imbattere in disegni, messaggi o piccoli oggetti lasciati appositamente per essere trovati da altri nel futuro. Ma quanto trovato da un uomo, utente di Reddit, è decisamente unico nel suo genere e si trovava nientemeno che sotto ad alcuni tappeti.

Il ritrovamento horror sotto a un tappeto

La persona in questione ha il nome utente AdamPowers22 e abita a Londra, Regno Unito, come da lui stesso confermato in un commento successivo. Stando a quanto da lui scritto nella didascalia che accompagna l’inquietante foto postata, ha da poco acquistato una casa e avrebbe deciso di rimuovere alcuni tappeti che coprivano uno splendido pavimento interamente in legno.

Ma questo lo ha portato a fare la scoperta da horror: sul pavimento, inciso con chissà quali oggetti, si è trovato faccia a faccia con un enorme pentacolo che occupa la stanza nella sua interezza. Essendo presente un armadio a muro si ritiene che possa trattarsi di una camera da letto. “Ho tirato su i tappeti nella casa appena acquistata per trovare questo” ha scritto l’utente ed in poche ore il suo post è finito in tendenza su Reddit dopo che in migliaia (sono 6.800 i commenti presenti sotto la foto alla data del 20 aprile) hanno detto la loro su quel ritrovamento.

Le reazioni degli utenti su Reddit

Centinaia sono stati i commenti legati a Satana e al satanismo. “Sostituisci l’intero pavimento in quella stanza solo per sicurezza, rimuovi l’intero pavimento. Oppure coprilo con un tappeto e rivenderlo come probabilmente hanno fatto le ultime persone quando l’hanno trovato”, scrive una persona ed un altro aggiunge, “Per l’amor di Dio, fuori subito!”.

Mentre un altro utente ha sottolineato: “Contrariamente alla credenza popolare, il pentacolo non è affatto “satanico” né “demoniaco” rappresenta semplicemente i 5 elementi che compongono ogni cosa nel nostro universo. Questi 5 elementi includono: acqua, fuoco, terra, aria e spirito (o Etere/Quintessenza). Come molte altre cose, il simbolo è stato preso dai cristiani e condannato come stregoneria/satanismo”.

La replica ironica dell’utente

Un utente gli chiede se si trovi nello stato di New York, perchè in quel caso il pentacolo potrebbe essere stato realizzato per una festa di Halloween, ma lui risponde di trovarsi a Londra. Poi aggiunge ironicamente: “Aggiornamento, le levigatrici se ne stanno occupando. Ignoreremo solo l’odore proveniente da sotto le assi del pavimento…”