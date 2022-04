Carlotta Mantovan, il bacio della vedova di Fabrizio Frizzi che ha fatto discutere

Dal giorno della scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi la moglie Carlotta Mantovan ha mantenuto un profilo basso sui social, mostrano piccoli scorsi della sua vita. Ma un recente gesto “d’amore” ha suscitato non poche polemiche

È sufficiente scorrere la pagina Instagram di Carlotta Mantovan per ritrovarla colma di sorrisi, cuori, paesaggi e cavalli. La vedova di Fabrizio Frizzi sta cercando di vivere in serenità la sua vita insieme alla figlia Stella, nata dalla loro relazione il 3 maggio 2013.

Non è stato facile per la giornalista ed ex modella, prossima ai 40 anni, superare il lutto dell’amato conduttore scomparso il 26 marzo del 2018 a causa di un’emorragia cerebrale; la coppia, legatissima, era convolata a nozze il 4 ottobre del 2014 e i due si sono sempre sostenuti reciprocamente nelle rispettive carriere lavorative.

Carlotta Mantovan, dall’amore per la figlia al legame con i cavalli

La Mantovan, che con Frizzi era legata sin dal 2002 dopo averlo conosciuto in occasione della 62esima edizione di Miss Italia, lui conduttore e lei partecipante con la fascia di Miss Veneto, ha infatti lavorato dal 2004 al 2018 come giornalista per Sky TG24; tra il 2005 ed il 2008, inoltre ha presentato, su Sky Meteo 24, le previsioni del tempo.

La sua carriera l’ha portata anche a condurre il programma Tutta Salute, insieme a Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, dal 2018 al 2020 su Rai 3 mentre solo un mese dopo ha iniziato a lavorare con Antonella Clerici, su Rai 1, nella nuova versione di Portobello.

La vedova di Frizzi posta regolarmente sui social

Una carriera rispettabilissima dunque, e poco interesse ad esporsi sui social dopo la scomparsa di Frizzi: la Mantovan ha volutamente tenuto un profilo basso cercando, attraverso gli scatti postati sui social, di trasmettere unicamente gioia e amore.

Ed oltre alla figlia Stella il suo legame più grande è proprio quello con i cavalli, dei quali posta numerosissime immagini, essendo una grande appassionata di equitazione. Ma proprio una di queste ha scatenato la disapprovazione di una buona fetta di follower che hanno criticato una “pratica” poco gradita.

La foto della discordia, critiche dai follower

Lo scatto in questione mostra la vedova di Frizzi intenta a baciare teneramente un destriero marrone sul muso. Ma poco dopo averla pubblicata sono iniziati ad arrivare commenti da parte di persone che non hanno gradito il gesto, sottolineando di finirla con i “baci passionali ai cavalli”, una pratica che, forse essendo diventata sempre più frequente sui social, inizia a non piacere più.

C’è da dire che però in tanti hanno apprezzato il gesto, giudicandolo un tenero atto d’amore per il proprio animale. L’ex modella non sembra in ogni caso curarsi delle critiche dal momento che, anche nel 2019, aveva postato uno scatto che la ritraeva nell’atto di baciare affettuosamente il proprio destriero.