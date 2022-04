Accoltella la figlia di 17 anni, la moglie e se stesso: agghiacciante violenza famigliare – i dettagli

Un uomo di 49 anni ha accoltellato la moglie e la figlia e poi ha provato ad ammazzarsi. La triste vicenda si è registrata a Ladispoli, in provincia di Roma. Sono tutti in gravi condizioni.

Una mattinata di paura si è registrata oggi a Ladispoli, in provincia di Roma. Alle 7.15 un uomo di 49 anni, Fabrizio Angeloni, ha accoltellato moglie e figlia e poi ha tentato il suicidio. Il terribile episodio è avvenuto in una abitazione situata in via Milano.

L’uomo avrebbe usato un coltello o un’arma da taglio per colpire la moglie – una insegnante di 48 anni – e la figlia di 17 anni. Subito dopo avrebbe, con la stessa arma, provato a uccidersi. Tutti e tre sono ricoverati in gravi condizioni e sono stati trasportati in vari ospedali della zona. Stando a quanto emerge dalle informazioni che ci sono giunte, la ragazza è ricoverata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù a Palidoro, mentre la moglie è stata portata in eliambulanza al San Camillo. L’uomo, invece, è ricoverato – anch’egli in gravissime condizioni – al policlinico Gemelli di Roma.

I corpi sono stati trovati nel bagno della loro abitazione. In questo luogo, il 48enne avrebbe accoltellato prima la moglie e poi la figlia. Infine, pensando di avere ucciso i due, avrebbe tentato di ammazzarsi a sua volta.

A dare l’allarme è stato qualche minuto dopo un vicino, insospettitosi per le urla e per i rumori che provenivano dall’abitazione. Subito dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, i vigli del fuoco e il 118. L’uomo, la moglie e la loro figlia sono stati trovati a terra nel bagno cosparsi in un lago di sangue e del tutto incoscienti.

I motivi del folle gesto dell’uomo non sono ancora chiari. Tutto è al vaglio delle forze dell’ordine e degli inquirenti, i quali si sono già attivati per fare luce su quanto accaduto. In un primo momento le forze dell’ordine avevano pensato anche a un tentativo di rapina, ma poi questa pista è stata immediatamente abbandonata. Si tratta con assoluta certezza di un tentativo di duplice omicidio e di suicidio.

Ciò che lascia allibiti è il passato del tutto tranquillo della famiglia e dell’uomo. Stando ad alcune testimonianze, nessuno si sarebbe mai accorto di presunte liti in famiglia. Inoltre, l’uomo non ha mai avuto problemi con la legge ed è assolutamente incensurato.

Su tutti e tre i corpi sono presenti ferite da arma da taglio. La 17enne dovrebbe riuscire a salvarsi, mentre padre e madre sono ricoverati in gravissime condizione e la speranza che possano restare in vita è appeso a un filo. La ragazza è in condizioni stabile, mentre la madre presenta le ferite più gravi su tutto il corpo.