“Dopo solo 6 mesi di fidanzamento”: il gesto shock – piovono critiche: se ne pentirà?

Quando lo ha mostrato sui social è stato subissato dalle critiche. Un 23enne si è fatto tatuare il nome della fidanzata sulla schiena ma i due stanno insieme solo da pochi mesi

Lui sostiene di essere “davvero felice” del suo nuovo enorme tatuaggio sulle schiena pur ammettendo che ci vorrà un pò per abituarsi. Si chiama Key Matthews, è un inglese dello Shropshire e, dopo soli sei mesi di frequentazione della sua nuova fidanzata ha pensato bene di farsi tatuare il suo nome, a caratteri cubitali. Ma quando lo ha mostrato su TikTok spiegandone il significato è stato riempito da critiche e commenti negativi.

Critiche sui social per il nuovo tatuaggio di un ragazzo

Il 23enne è stato ridicolizzato sui social dopo aver raccontato di aver speso 110 sterline e atteso due ore per avere il nome della partner, Elisha Christina Nash, sul suo corpo per sempre con gigantesche lettere nere tatuate sulla sua pelle.

Ma l’operaio ha affermato di non essere pentito della decisione: “Sono davvero felice, solo ci vorrà un pò per abituarmi. Mia madre e mio padre hanno reagito come mi aspettavo ovvero dicendomi che se per caso mi fossi separato cosa ne avrei fatto di quel tatuaggio – ha raccontato il 23enne aggiungendo – Mio padre ha un tatuaggio del nome di mia madre e stanno insieme da 20 anni”.

Anche la fidanzata si è tatuata il nome del 23enne

Matthews ha condiviso online le foto del suo nuovo look, mentre il tatuaggio era ancora rosso, poco dopo essere stato completato. Ha detto che ha “una schiena piuttosto grande”, quindi era meglio “andare alla grande o andare a casa”.

Ma gli utenti di TikTok non hanno reagito bene e c’è chi ha detto, “Finirà per pentirsene“, mentre un altro ha aggiunto, “Speriamo che non si separino”, o ancora, “scelta sbagliata amico”.

La reazione della ragazza alle critiche

Tuttavia la sua fidanzata 24enne sostiene il tatuaggio e anche lei si è tatuata il nome di lui. “Sapevo che sarebbe stato grande, ma vederlo

appena uscito dallo studio è stato uno shock e ovviamente il mio non è nemmeno la metà di quello. Non credo che abbia rafforzato la nostra

relazione. Siamo una coppia forte a prescindere, ma a volte abbastanza impulsivi. Abbiamo interessi simili e ci piacciono i nostri tatuaggi”, ha

aggiunto la ragazza aggiungendo che le critiche ricevute online non li hanno turbati.

“Ci aspettavamo il contraccolpo, al giorno d’oggi chiunque

ha dei troll sui social. Tutti si nascondono dietro uno schermo e per qualche motivo pensano che sia giusto pubblicare commenti duri. Non lo

prendiamo sul serio. Siamo felici” Key ha aggiunto: “Sono una persona piuttosto forte e non prendo a cuore i social media e le opinioni degli

altri. Mi viene da ridere”.