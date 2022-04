Il cane più vecchio del mondo è un Chihuahua: la sua età è incredibile

A gennaio ha festeggiato l’incredibile traguardo e poche settimane fa è ufficialmente entrato nel libro dei Guinness dei Primati. Si tratta del cane vivente più anziano al mondo

“Quando ha compiuto 20 anni i miei amici e la famiglia non potevano crederci”. Parole della proprietaria di un cagnolino divenuto una vera e propria celebrità proprio in virtù

della sua età. Si chiama TobyKeith, è un Chihuahua e detiene il titolo di cane (ancora vivo) più vecchio del mondo, secondo quanto stabilito dal Guinness World Records.

Lo scorso 9 gennaio questo cagnolino ha festeggiato l’incredibile traguardo e, come riferito da The Post, è stato confermato detentore del titolo in via ufficiale il 16 marzo lasciando stupefatte le persone che gli vogliono bene, a cominciare dalla sua proprietaria Gisela Shore, che lo ha adottato quando era un cucciolo a Greenacres, in Florida. Subito ha capito che TobyKeith era speciale e tra i due si è creato uno splendido legame.

Incoronato il cane più anziano del mondo

“Quando ha compiuto 20 anni, la reazione di tutti è stata WOW! I miei amici e la mia famiglia pensavano che fosse il cane più vecchio che conoscessero”, ha spiegato la donna,

consapevole del fatto che l’età media di questa razza è solitamente compresa tra i 12 e i 18 anni. “Ora la gente non può credere a quanto sia bello per la sua età” ha aggiunto,

intervistata dal Guinness World Records.

Ma qual è stato il segreto di questo amico a quattro zampe per raggiungere una simile età? Ci ha pensato la padrona a rispondere alla domanda spiegando che il suo amico peloso, oltre ad una genetica sana, ha sempre fatto esercizio fisico regolare, seguendo una dieta a base di riso, pollo e verdure; ma che l’ultimo, speciale, ‘ingrediente’, è stato l’amore incondizionato dei suoi amici umani nei suoi confronti.

L’età media di questa razza è decisamente inferiore

“Il pensiero che il mio piccolino abbia raggiunto un traguardo del genere è fantastico! Sono elettrizzata” ha raccontato la donna che ha spiegato che KobyKeith, ad eccezione di

un problemino cardiaco non grave, gode di buona salute e continua a fare passeggiate tutti i giorni. La sveglia è intorno alle 6:30 del mattino e non di rado trova fan sulla soglia di casa, persone che sapendo che si tratta del cane più anziano del mondo ci tengono a salutarlo e scattargli una foto.

La mamma Shore lavora da casa e quindi lo può controllare e coccolare per l’intera giornata, portandolo a spasso diverse volte. Inoltre non è il solo animale presente: con lui ci sono anche Luna, un bulldog americano di 7 anni ed un cinese crestato di 3 anni di nome Lalam, oltre a due uccelli dall’età decisamente rilevante: un cacatua ombrello di 28 anni, e Coqui, un grigio africano di 32 anni.

Come la proprietaria lo ha trovato

Ma nel corso della sua vita molti altri animali sono passati nella casa di Shore, che presso Peggy Adams Animal Rescue ha curato e allevato oltre 150 cani. E tra questi c’era anche il suo amato TobyKeith. “Ero volontaria e uno dei dipendenti mi ha parlato di una coppia di anziani che cercava di consegnare un cucciolo perché non potevano più prendersi

cura di lui. Ho incontrato la coppia di anziani e mi è stato presentato un minuscolo chihuahua. Lo avevano chiamato Burro di Arachidi.

In seguito ho cambiato il suo nome in TobyKeith”. Da quel giorno non si sono più lasciati: lui segua la mamma umana ovunque e trascorrono le serate assieme guardando la tv. Come ha festeggiato l’ingresso nel libro dei Guinness? Con un bagno, un pawdicure e un giro in macchina, che lui ama tanto.