Madeleine McCann, clamorosa svolta a 15 anni dalla scomparsa

A meno di dieci giorni dalla prescrizione per la scomparsa di Madeleine McCann in Portogallo, le autorità hanno annunciato di avere un sospettato. E’ la prima volta in 15 anni.

Dopo le dichiarazioni delle scorse settimane che sembravano aver bloccato del tutto le indagini su Madeleine McCann, la bambina britannica di quasi 4 anni scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo, arriva dalle autorità portoghesi un’importante novità.

La procura di Faro giovedì ha annunciato di avere formalmente un sospettato per la scomparsa e, molto probabilmente, l’omicidio di Madeleine McCann, a dieci giorni dalla prescrizione. In Portogallo questa scatta, infatti, automaticamente passati i 15 anni dal fatto. Questo implica che dopo il 3 maggio – giorno della scomparsa – la possibilità di inchiodare qualcuno si sarebbe potuta rivelare vana per il diritto portoghese.

La prescrizione in Portogallo stabilisce che chiunque sia accusato di un crimine punibile con dieci o più anni di carcere generalmente non può essere perseguito una volta superato il termine ultimo. Ma così non è stato. Anche se ancora sono molti gli interrogativi che ruotano attorno alla sparizione della bambina britannica e molte domande continuano a rimanere senza risposta.

Se Scotland Yad, infatti, continua a trattare l’indagine di Madeleine come un caso di scomparsa, malgrado abbia ridotto di molto i fondi destinati all’operazione, la polizia tedesca due anni fa è giunta alla conclusione che la piccola sia stata uccisa. E molto probabilmente Christian Brueckner è il responsabile della sua morte.

Chi è il sospettato numero uno per il Portogallo?

Le autorità portoghesi non hanno annunciato il nome del sospettato numero uno, tuttavia ha aggiunto di aver collaborato con le forze di polizia tedesche per arrivare ad un nome. Proprio per questo in molti hanno ipotizzato che si tratti proprio del cittadino tedesco Christian Brueckner, di 45 anni, i cui tabulati telefonici lo hanno collocato nel resort portoghese, proprio la notte in cui Madeleine è scomparsa, a Praia da Luz, mentre i suoi genitori erano a cena fuori con alcuni amici in un ristorante di Tapas vicino all’hotel.

Brueckner sta già scontando comunque in carcere una condanna per lo stupro di una donna americana di 72 anni avvenuto nel 2005, fino ad oggi però non erano state prodotte prove abbastanza sufficienti per poterlo accusare formalmente. Un problema questo che ha causato uno stallo nelle indagini lungo 15 anni, nonostante il cittadino tedesco sia rimasto per tutto questo tempo l’unico indagato, soprattutto per la polizia tedesca che ha sempre dichiarato di essere convinta della sua presunta colpevolezza.

Per il momento, però, il cittadino tedesco sarebbe un sospettato formale: qualcosa che per il diritto portoghese si avvicina molto ad un’accusa e che può sbloccare le indagini in corso proprio prima del 3 maggio. Eppure, l’avvocato di Brueckner sostiene di non aver ricevuto alcuna accusa per il suo assistito che continua a dichiararsi estraneo ai fatti.

Tuttavia, se fosse confermato dalle autorità portoghesi – insieme a quelle tedesche e britanniche – la presunta colpevolezza del tedesco, Brueckner potrebbe essere estradato in Portogallo per un interrogatorio che forse porrebbe fine a questo lunghissimo mistero dopo ben 15 anni.