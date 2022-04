Monete false, una città inondata: come riconoscerle

Approfondite indagini hanno portato i militari all’interno di un’abitazione di Castel Volturno: qui era stata allestita una zecca clandestina per produrre monete francesi da 2 euro completamente false

Un’intera città e gran parte della sua provincia inondate da monete da 2 euro false. Ha dell’incredibile quanto scoperto dai carabinieri a Caserta e provincia, dove è stata scoperta una vera e propria zecca clandestina guidata da un uomo dedito alla produzione di monete da due euro francesi completamente false.

Monete che in seguito venivano spacciate sia nella città che nell’hinterland cittadino, mescolandole a quelle vere. Arrivare all’autore del sistema di falsificazione non è stato semplice e ha richiesto lunghe e complesse indagini, che hanno portato i militari dell’Arma nell’abitazione di un uomo di 71 anni.

La zecca clandestina allestita in una casa

Proprio all’interno della sua casa l’anziano aveva predisposto la strumentazione per dar forma alla zecca clandestina, a cominciare da un conio per la produzione delle monete da 2 euro riportanti effige francesi ed una serie di altri dispositivi ed oggetti per un risultato che sembrasse il più possibile simile a quello delle monete vere. Solitamente si tende a falsificare le banconote, ma in questo caso il 71enne ha operato sul piccolo taglio, forse con l’intento di dare meno nell’occhio e non essere scoperto.

Ma i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi della II sezione operativa del Comando Antifalsificazione Monetaria di Napoli, hanno raccolto molteplici indizi che li hanno portati nell’abitazione di Castel Volturno, da un uomo peraltro già sottoposto ai domiciliari, ora arrestato con una fitta serie di accuse.

L’arrestato si trovava già ai domiciliari

Per il 71enne si profilano infatti i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Cosa è stato posto sotto sequestro

Di seguito l’elenco completo dei materiali che i carabinieri hanno sequestrato

un conio con riproduzione della faccia di nazionalità francese millesimo 2012

un conio con riproduzione della faccia comuna da 2 euro

una virola completa, composta da due pezzi metallici di forma cilindrica

una chiava in ferro da lavoro con testa esagonale

una macchina industriale tipo pressa idraulica

una macchina industriale tipo pressa idraulica, senza marca, di costruzione artigianale;

2 compressori ad aria

7 tondelli di lega metallica in oro giallo lavorati

4 anelli con bordo e facciata riprodotta

4 tondelli di lega metallica in oro giallo grezzi

269 tondelli in lega metallica in oro giallo grezzi

40 anelli esterni in lega metallica color argento con solo bordo riprodotto

7 anelli esterni in lega metallica coloro argento con bordo lavorato

4 tondelli in lega metallica in oro giallo lavorati

2 anelli esterni in lega metallica color argento con bordo e faccia lavorati