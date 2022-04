Serie A, dove vedere la trentaquattresima giornata di campionato in tv?

La trentaquattresima giornata di Serie A al via domani. Spiccano le sfide Inter-Roma e Lazio-Milan.

Scatterà domani la trentaquattresima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Si parte con due incontri in programma alle ore 15. Il Torino di Juric ospiterà lo Spezia di Thiago Motta. In contemporanea l’Atalanta di Gasperini sarà di scena a Venezia. I ragazzi di Gasperini hanno urgente bisogno di tornare al successo per non dover dire addio a un posto nelle prossime competizioni europee. Il Venezia, dal canto suo, è obbligato a conquistare punti, considerando la situazione disperata in classifica.

Alle 18 è in programma il big match fra Inter e Roma. I nerazzurri, reduci dalla brillante vittoria per 3-0 nel derby valido per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, sanno che ogni partita d’ora in avanti sarà decisiva per provare a conquistare lo scudetto. I giallorossi, invece, sono in lotta per un posto in Europa e proveranno a fermare la corsa dell’Inter.

Alle 20.45 il Verona di Tudor ospiterà la Sampdoria al Bentegodi. Gli ospiti cercheranno di far punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Domenica alle 12.30 la Salernitana, reduce da due successi consecutivi, riceverà la Fiorentina. I viola sono in un buon momento di forma, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia, e proveranno a tener viva la speranza di un posto nelle prossime competizioni europee.

Serie A, trentaquattresima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Il Napoli, nonostante gli ultimi passi falsi, è ancora in lotta per lo scudetto. Per continuare a tenere viva la speranza tricolore non può fare altro che battere l’Empoli in trasferta alle ore 15. In contemporanea il Bologna ospiterà l’Udinese allo stadio Dall’Ara.

Alle 18 importantissimo match salvezza fra Genoa e Cagliari. Il Grifone non può sbagliare: solo una vittoria la rimetterebbe in corsa per la permanenza nella massima serie. I sardi, dal canto loro, non possono permettersi di perdere.

In serata il Milan sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio in un match che promette spettacolo. I rossoneri hanno due punti di vantaggio sull’Inter, ma i nerazzurri dovranno recuperare la settimana prossima la partita contro il Bologna in trasferta. La Lazio di Sarri è ancora in lotta per un posto in Europa.

Il turno si chiuderà lunedì alle 20.45 con la sfida del Mapei Stadium fra il Sassuolo e la Juventus. I bianconeri in settimana hanno conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia e hanno intenzione di riprendere la marcia anche in campionato.

Ecco la programmazione tv completa della trentaquattresima giornata di Serie A: