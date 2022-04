Bimba di 3 anni rapita da una scimmia: immagini incredibili

Sono immagini inquietanti ma allo stesso tempo incredibili quelle che mostrano una bimba di 3 anni venire trascinata via da una scimmia mentre stava giocando davanti a casa

Stava giocando davanti alla sua abitazione di Chongquing, in Cina, quando alle sue spalle un ‘mammifero’ ha tentato di rapirla. Sembra una storia insensata ma è quanto accaduto, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ad una bimba di soli 3 anni che improvvisamente si è ritrovata nel bel mezzo di una situazione a dir poco drammatica. Mentre giocava da sola, infatti, una scimmia selvatica alta quasi quanto lei ha iniziato a trascinarla allo scopo di portarla via.

Il video delle telecamere a circuito chiuso mostra l’intera inquietante episodio, avvenuto il 19 aprile e recentemente divenuto di dominio pubblico. Un vicino di nome Liu ha raccontato che si trovava nella sua casa quando ha sentito le urla della bambina provenire dall’abitazione accanto, si è precipitato fuori ed è riuscito a salvarla prima che la scimmia la portasse via.

Il racconto di un vicino: “La scimmia la stava portando via”

Quando è uscito di casa ha visto subito l’animale con la bimba, l’ha raggiunta correndo e ha afferrato la piccola per sottrarla alla presa. Pochi istanti prima la bambina stava semplicemente giocando con il suo monopattino davanti a casa, felice e tranquilla, quando la scimmia le si è avvicinata furtivamente alle spalle, per poi saltarle sulla schiena ed afferrarla, infine cerca di trascinarla lungo il pavimento.

Il filmato mostra anche l’intervento di Liu arrivato dalla casa ubicata dall’altra parte della strada. Fortunatamente la bambina se l’è cavata solo con un graffio vicino all’orecchio ma Liu ha raccontato che dopo il salvataggio era sconvolta e sotto shock.

Un gruppo di scimmie selvatiche vive nella montagna vicino alle case

Secondo le autorità locali la scimmia selvatica potrebbe essere arrivata dalla montagna che si trova a circa una cinquantina di metri dal luogo in cui è avvenuto l’incidente. La polizia, le autorità forestali e il comitato locale del villaggio si sono tutti precipitati in giro cercando di trovare la scimmia selvatica, ma non è stato possibile localizzare la creatura.

Parlando al Beijing Youth Daily, il governo della contea di Chengkou ha dichiarato: “Pensiamo che ci sia un gruppo di scimmie selvatiche nelle montagne vicine, ma il numero esatto non è chiaro. Stiamo cercando di catturare la scimmia selvatica per evitare che ferisca di nuovo le persone. Ricorderemo anche ai residenti di attivarsi per impedire che lo stesso incidente si ripeta e rafforzeremo le pattuglie nelle vicinanze” hanno confermato le autorità.