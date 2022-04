Concorsi pubblici 2022: grandi opportunità in arrivo – migliaia di posti di lavoro disponibili

E’ arrivato quel periodo dell’anno. Verranno pubblicati a breve i concorsi pubblici per il 2022. I nuovi bandi prevedranno l’assunzione di migliaia di unità di personale da inserire nella Pubblica Amministrazione.

Come ogni anno, è tempo di concorsi pubblici. Che siano amati, attesi, odiati o provati per l’ennesima volta, un concorso è sempre pronto a scandire la nostra vita, nella speranza del posto fisso. Stiamo parlando di una mentalità piccolo borghese forse non più applicabile nella società odierna, eppure un bando per il Comune, per la Scuola o per la Regione ha sempre il suo fascino ed ascendente. Anche per le tante opportunità previste proprio quest’anno.

Dopo il decreto ministeriale dell’11 gennaio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, infatti, tanti altri bandi sono previsti. Insomma, le opportunità di essere assunti dallo Stato, non mancano. Ma vediamo insieme quali sono i concorsi più attesi per il 2022 che prevedranno l’assunzione di migliaia di unità di personale da inserire nella Pubblica Amministrazione.

I concorsi, uno per uno

Partiamo dall’Agenzia delle Entrate. L’istituto governativo, infatti, è in procinto di assumere entro l’anno 2660 unità a tempo indeterminato. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale si rivolge sia a diplomati che a laureati. Le figure professionali ricercate dall’Agenzia si suddividono così: 100 funzionari tecnici, 500 assistenti tecnici, 2000 funzionari tributari e 60 assistenti informatici. Al momento, però, il bando non è stato ancora pubblicato.

Un nuovo capitolo si apre, invece, per i docenti precari. Il Decreto Milleproroghe prevede, infatti, un concorso straordinario per i docenti precari, entro il 15 giugno 2022, con almeno tre anni di servizio alle spalle. Dopo aver fatto richiesta per una sola regione ed una sola, anche, classe di concorso, il candidato verrà esaminato in base ai suoi titoli e alla prova disciplinare. Anche in questo caso, c’è da attendere il bando.

Anche il concorso DSGA – Direttore dei servizi generali e amministrativi – verrà a breve pubblicato. Nell’attesa di scoprire, però, le procedure ordinarie per l’assunzione, è quasi certo che il bando si svolgerà su base regionale tramite due prove, una scritta ed una orale.

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, potrà accedere alla procedura selettiva chi ha un contratto a tempo indeterminato come docente. Ma non solo. Si dovranno dimostrare anche almeno cinque anni di servizio, oltre le competenze tramite una prova preselettiva, una scritta ed una orale.

L’anno dei docenti si arricchisce anche del bando per l’assunzione di maestri e maestre di educazione motoria nelle classi quarta e quinta delle scuole primarie. L’introduzione dell’educazione fisica, però avverrà a scaglioni. Nel 2022/2023 toccherà, infatti, alle classi di quinta, mentre per le quarte si dovrà aspettare l’anno scolastico 2023/24. Per un totale stimano di 2200 docenti.

Sono stati messi a disposizioni anche 5116 posti per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria e la scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Inps, Comuni e Regioni

Lasciata la scuola, passiamo all’Inps, intenta ad assumere 385 unità di personale di Area C, con profilo economico C1, a tempo indeterminato per il 2022. L’azione si rende necessaria a seguito della gestione dell’assegno unico universaleche dall’anno prossimo porterà ad un aumento del carico di lavoro.

Per il Comune di Bologna, invece, è pronto un concorso per 470 figure professionali così suddivisi: 38 unità di categoria, 279 unità di categoria C e 133 unità di categoria D. A Padova il comune ricerca solo 130 nuove assunzioni come assistente di biblioteca, istruttore amministrativo e ispettore di polizia locale. Il Comune di Napoli, ancora, prevede 1000 assunzioni per il ricambio della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, 55 di dirigenti a tempo indeterminato e 945 di profili medio alti, probabilmente laureati.

E per finire, la Regione Puglia pubblicherà nelle prossime settimane un bando per il comparto sanitario territoriale, con ben 10.000 assunzioni. La maggior parte dei posti, però, prevede la stabilizzazione – a tempo indeterminato – del personale già presente con un contratto a tempo determinato. Il resto verrà assunto tramite concorso. Nella precisione, serviranno 2.724 medici, 2.481 infermieri, 905 operatori socio-sanitari, 105 unità di personale ostetrico e 3.407 unità di altro personale.