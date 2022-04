“Non si doveva chiamare così, poi la Regina…”: la verità sul figlio di William e Kate

Secondo le indiscrezioni venute alla luce nel giorno del suo quarto compleanno, il principe Louis avrebbe dovuto avere un nome e un titolo diversi. Ma la regina è intervenuta per cambiarli

Il figlio più giovane del principe William e di Kate Middleton, il principe Louis, è venuto al mondo esattamente quattro anni fa e il suo nome e titolo sarebbero principalmente dovuti alla sua bisnonna, la regina Elisabetta. Il 23 aprile è dunque un giorno molto speciale nella casa di Cambridge, per questa importante celebrazione, tanto che nelle ultime ore sono state rese note quattro nuove splendide foto del principino che lo mostrano sereno, felice e sorridente.

È stato in questo giorno esattamente quattro anni fa, nel 2018, che mamma Kate ha dato alla luce il suo figlio più giovane nello stesso ospedale in cui ha accolto i fratelli maggiori, il principe George e la principessa Charlotte .

Il principe Louis avrebbe dovuto avere un titolo differente

Diversi giorni dopo la sua nascita è stato reso noto che il principe William e Kate avrebbero chiamato il loro giovane figlio Louis Arthur Charles. Louis è un nome popolare nella famiglia reale e William e George lo hanno come secondo nome. Si pensa che sia stato scelto in onore del mentore del principe Carlo, Lord Louis Mountbatten, morto in un attentato dell’IRA nel 1979.

Charles è un omaggio al nonno del piccolo Louis, il Principe di Galles, che si è detto felice di avere un altro bambino in famiglia quando è nato. Il suo titolo ufficiale è molto simile a quello di George e Charlotte: è ufficialmente conosciuto come Sua Altezza Reale il Principe Louis di Cambridge. Ma il suo nome e titolo ufficiali sono possibili solo perché la sua bisnonna, la regina Elisabetta, è intervenuta prima che nascesse per sovrascrivere una regola messa in atto da suo nonno, re Giorgio V.

La regola del 1917 sui titoli Reali

Lo riporta l’Express: nel 1917, ha stabilito una nuova guida su quali reali potevano avere titoli e su chi era troppo indietro nella linea di successione per qualificarsi per ottenerne uno. Decise che tutti i figli del sovrano sarebbero diventati automaticamente un principe o una principessa, così come tutti i nipoti nati per linea maschile.

Tuttavia, i pronipoti non erano inclusi nell’elenco. Ciò ha causato un po’ di problemi quando George è nato, poiché nonostante fosse il futuro re non avrebbe dovuto avere il titolo.

L’intervento della Regina per cambiare le cose

La regina intervenne e disse che George avrebbe ottenuto un titolo, e decise di estendere il cambiamento a tutti i figli di Kate e William. Ciò significa che anche se Charlotte e Louis sono più in basso nella linea di successione ed è improbabile che siedano mai sul trono, sono un principe e una principessa.

Se Elisabetta non avesse apportato il cambiamento, è probabile che Louis sarebbe stato invece il maestro Louis Cambridge o il maestro Louis Windsor.