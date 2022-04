Il supermercato chiude definitivamente: i cittadini dicono addio al famoso marchio

I clienti affezionati di un noto supermercato a marchio Conad hanno dovuto dirgli addio, al suo posto un’attività decisamente diversa

Era un luogo di ritrovo di clienti abituali, che qui venivano a fare la spesa approfittando delle offerte periodiche e dei prezzi convenienti. Ma le cose sono decisamente cambiate perchè il supermercato di una nota società italiana ha chiuso lasciando il posto ad un altro tipo di attività, togliendo ai cittadini un punto fermo per l’acquisto settimanale di viveri. Stiamo parlando di un market Conad, nota catena di supermercati con sede a Bologna ma molto conosciuta in buona parte del mondo, con un fatturato di oltre 15,5 miliardi (dati del 2020) e lo slogan “Persone oltre le cose”.

“Addio” a Conad, ecco dove chiude e cosa apre

Ebbene il Consorzio Nazionale Dettaglianti “ha cessato di esistere” in un comune italiano: stiamo parlando di Cognento, frazione della città di Modena che ha dovuto dire addio al noto marchio cresciuto al punto tale da aver aperto punti vendita anche in Kosovo, Albania a Hong Kong ed in Cina.

Dagli alimenti freschi ai prodotti per salute e benessere, dalle pappe per gli animali ai prodotti per la casa, in questi supermercati l’offerta è ampia e molto diversificata per accontentare proprio tutti.

La storia di Conad e di Intima Moda

Forse non tutti sanno che il brand è nato addirittura nel 1962 e che dunque la catena di supermercati di rilevanza nazionale che oggi è composta da sei differenti cooperative ha toccato il traguardo dei 60 anni. Purtroppo nel Modenese sarà un compleanno triste perchè il fornitore per eccellenza di alimentari e prodotti per la casa ha abbassato definitivamente le serrande.

Fortunatamente però gli spazi non sono rimasti vuoti a lungo perchè a Cognento ha aperto un outlet chiamato Intima Moda. Si tratta di un marchio molto noto sul territorio trattandosi di una delle eccellenze artigianali della zona, nato nel 1972 in un minuscolo laboratorio ma oggi conosciuto in tutta Italia.

Come sono stati allestiti gli spazi

Oltre all’outlet l’azienda vanta anche tre negozi aperti in varie parti d’Italia, Roma compresa, con marchio Verdissima e un fornitissimo shop online. L’apertura dell’outlet di Cognento è prevista al momento, tra le 10 e le 19.30 dal martedì al sabato. I clienti troveranno un vasto assortimento di abiti e vestiti di vario tipo nei 300 metri quadri allestiti con atmosfere moderne e rilassanti, per uno shopping di qualità.

Oltre alle offerte di benvenuto l’azienda ha anche pensato ai primissimi clienti, quelli che hanno fatto acquisti durante l’inaugurazione, facendo loro un bellissimo regalo. Un addio non facile, dunque, ma anche tante novità portate da un’azienda che ha deciso, per festeggiare il mezzo secolo di vita, di investire proprio in questo territorio