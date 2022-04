Madonna mette in vendita la sua villa a Hidden Hills: la cifra è da capogiro

Ad un anno dall’acquisto, Madonna ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa villa di Hidden Hills, acquistata dal suo collega The Weeknd. Il prezzo è straordinario, proprio come l’umile dimora della cantante.

La California, lo stato del sole, del benessere e di Hollywood è una terra estremamente ricca e prosperosa. Insomma, chiunque conti vanta almeno una proprietà a Los Angeles e d’intorni. Tutte le star, infatti, ricchi proprietari, attori, cantanti e celebrità di ogni tipo sono concentrati nel lussuoso quartiere residenziale di Hidden Hills, la zona iper esclusiva preferita dai vip.

A cominciare dalla pazza famiglia Kardashian a Tom Cruise, in molti hanno ville lussuose e dal valore inestimabile in California. Ma c’è anche chi vende le sue proprietà. Il cantante Drake, ad esempio, ha recentemente venduto un paio di case nel quartiere a Matthew Stafford, il quarterback della squadra di football dei LA Rams NFL, per 11 milioni di dollari.

E ora è toccato anche a Madonna che ha messo in vendita la sua villa per 26 milioni di dollari ad un anno dall’acquisto dal collega The Weeknd, che l’aveva a sua volta comprata nel 2017 per 18,2 milioni di dollari. La pop star aveva pagato lo scorso aprile 19,3 milioni di dollari per la proprietà, situata a 30 chilometri di distanza da Los Angeles, proprio nel quartiere di Hidden Hills.

L’umile villa di Madonna

Ma cerchiamo di capire com’è fatta la villa, cosa propone e di cosa dispone, ne caso in cui foste ovviamente interessati all’acquisto. Si tratta, comunque, di un ottimo investimento per la vecchiaia, anche se costa un po’. Ma vediamo nel dettaglio l’umile dimora di Madonna.

La casa – di oltre mille metri quadrati – dispone di nove camere da letto, un muro fatto interamente da finestre a due piani, una piscina a sfioro di acqua salata, un centro benessere e un campo da basket arancione. Insomma, pare non mancare proprio nulla in questa casa che ha il sapore di una piccola città autonoma.

Già The Weeknd aveva messo in vendita la villa, elencando tutte le sue caratteristiche. L’enorme dimora, infatti, non manca di una cantina per vini in vetro climatizzata, una sala teatro e un garage per cinque auto, per un valore stimato di 25 milioni nel 2020. Ma dopo 10 mesi sul mercato, senza nessun acquirente, Madonna l’ha acquistata per quasi 6 milioni di dollari in meno. Insomma, un affare.

E come riportato dal ‘The Guardian’, The Weeknd si è poi trasferito in una proprietà da 70 milioni di dollari a Bel Air. Parliamo sempre di cifre super modeste ed alla portata di tutti. La proprietà ora in vendita, invece, si trova in 1,2 ettari di terreno accessibile tramite cancello custodito e comprende – ancora – un fienile, una palestra, uno studio di danza, una grande sala con un bar interno-esterno, un soggiorno esterno adiacente ed una sala da pranzo formale con camino. Madonna ha messo in vendita la casa con l’agenzia Beverly Hills Estates, la stessa che ha fatto acquistare alla cantante la villa lussuosa lo scorso aprile.

Quindi non esitate a contattare la Beverly Hills Estates nel caso in cui vogliate avere come vicini Tom Cruise e le Kardashian.