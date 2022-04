“Sa cosa è successo a Maddie MacCann”: le clamorose rivelazioni della ex del principale sospettato

Una donna ha rivelato che Christian B, suo ex fidanzato, le avrebbe detto di sapere cosa fosse accaduto alla bimba scomparsa nel 2007.

“Ha detto che ‘sa cosa è successo alla piccola Maddie dall’Inghilterra”. Sono parole clamorose quelle rilasciate al The Sun da una donna che risulterebbe essere la ex fidanzata di Christian B, il predatore sessuale attualmente in carcere per stupro e ufficialmente sospettato per la scomparsa della piccola Maddie MacCann, la bimba che a 3 anni scomparve durante una vacanza in famiglia a Pria da Luz il 3 maggio 2007.

Anastasia Meckesy, questo il nome della donna, ha riferito che le avrebbe confessato di sapere cosa fosse accaduto a Madeleine aggiungendo alcuni dettagli sull’uomo, descritto come un ‘maiale umano’ che la trattava come la sua schiava sessuale. Sottolineando che l’avrebbe costretta a vestirsi da studentessa in un club per scambisti e che sembrava odiare le donne.

Lo sfogo della ex: “Ero la sua schiava sessuale”

“Ha detto che Maddie è stata probabilmente consegnata a qualcuno dopo essere stata rapita e che se fosse ancora viva, l’avrebbero ormai trovata. Avevamo parlato del caso perchè la polizia locale voleva interrogarlo – ha riferito la donna – Era nervoso e sembrava stressato. Non ha detto molto a riguardo, solo, <<Ho vissuto in Portogallo in quel momento in Algarve e tutti sono sospettosi>>”.

Christian BruecKner, tedesco di 45 anni, è stato dichiarato sospetto ufficiale dalle autorità portoghesi venerdì in vista del 15° anniversario della scomparsa della bimba e si ritiene che questa decisione possa essere collegata al rischio di prescrizione delle indagini. L’informazione gli è stata comunicata nella prigione di Oldenburg in Germania dove sta scontando 7 anni per un caso di stupro avvenuto nel 2005 in Portogallo, 18 mesi prima del rapimento di Maddie.

I genitori di Madeleine, Gerry e Kate , di Rothley, Leics, hanno accolto con favore la notizia, sottolineando in una dichiarazione: “Ciò riflette i progressi nelle indagini condotte dalle autorità portoghesi, tedesche e britanniche. Anche se le possibilità possono essere scarse, non abbiamo rinunciato alla speranza che Madeleine sia ancora viva e di riunirci con lei”.

“Era un maiale umano, ecco che cosa mi ha fatto”

Anastasia, 34 anni, ha detto che Christian B le ha detto di essere sospettato nel 2013. Lo aveva incontrato in un bar che gestiva a Braunschweig, a 40 miglia da Hannover. “Era molto socievole, poi ha iniziato a baciarmi, toccarmi e siamo finiti a letto. Mi ha reso la sua schiava sessuale”. Ha aggiunto che mentre stava con lei frequentava anche un’altra ragazza adolescente.

“Ma non mi importava. Non ero innamorata di Christian, volevo solo divertirmi. E ci siamo davvero divertiti, ero giovane e volevo provare di tutto. Ad un certo punto mi ha trascinata in un club di scambisti, all’inizio era divertente ma ben presto ha smesso di esserlo. Dovevo vestirmi come una scolaretta. Christian non prestava attenzione a come mi sentivo e quando mi sono lamentata è diventato aggressivo”. Nel gennaio di quest’anno, un’altra ex fidanzata, Nicole Fehlinger, ha raccontato di come ha vissuto con Christian B in Algarve nel 2001.