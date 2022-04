“Sembra di stare nella giungla”: cosa è successo ad una casa, una barca e un’auto?

Un’abitazione nel Kent orientale è talmente ricoperta di vegetazione da aver lasciato i vicini increduli costringendo uno di loro a costruire un muro completamente nuovo, mentre viti e arbusti si insinuano verso le case vicine

Sembra quasi di trovarsi nella giungla se non fosse che siamo in una tranquilla stradina inglese, dove un’abitazione sembra essere stata risucchiata dalla vegetazione. Arbusti, alberi e viti si sono propagati al punto da ‘inglobare’ la casa, lasciando i vicini increduli e stupefatti e costringendo uno di loro a costruire un nuovo muro. La proprietà a Ramsgate, nel Kent orientale, è diventata un tale problema che i vicini se ne sono lamentati.

La casa ‘inghiottita’ dalla vegetazione

Una barca, un furgone e un’auto sono finite sotto la fitta macchia di vegetazione che ha invaso la proprietà, inglobando pure questi mezzi. La vegetazione fuori controllo è peggiorata così tanto che un vicino è stato costretto a ricostruire il muro dopo che è stato distrutto dai rami e dalle radici.

Gli agenti di polizia della comunità e i vigili del fuoco sono stati chiamati alcune volte nella proprietà dai vicini di casa. Ma l’occupante non si è detto intenzionato a ridurre la quantità di vegetazione, ad eccezione di quella che si stava insinuando nelle proprietà attigue.

I vicini parlano del proprietario della casa ‘verde’

Un vicino frustrato ha detto a The Sun: “La gente del posto ne è consapevole, i PCSO e i vigili del fuoco sono intervenuti un paio di volte. Non capisco come non ci sia alcuna responsabilità per questo. Mi viene da pensare seriamente che senso abbia tutto ciò. La vegetazione è stata tagliata solo lievemente ma la parte anteriore della casa ne è ricoperta.

I vicini hanno detto di aver visto il proprietario entrare e uscire dal retro: abiterebbe in quella casa da una dozzina di anni e non è chiaro perchè abbia deciso di lasciare che cespugli e arbusti invadessero l’intero giardino.

“Entra ed esce dalla porta sul retro”

“È un uomo molto simpatico ma un pò appartato, la casa è decisamente abitata” ha detto un vicino. Una donna ha descritto il proprietario come “un enigma avvolto in un cespuglio”. Una volta c’era un piccolo sentiero che portava alla porta d’ingresso ma ora è completamente scomparso.

Sospetta che gli scoiattoli vivano in uno dei furgoni e si è chiesta come si possa vivere in quel modo. Ma un amico del proprietario della casa ha sottolineato che è un “uomo adorabile” che ha fatto “molto per beneficenza”. È stato descritto come “sempre educato, ben vestito e vestito”. Al momento però nulla è cambiato perchè, a meno che la vegetazione non rappresenti un potenziale pericolo per gli altri o vada a togliere visibilità dalla strada, il proprietario di casa non può essere obbligato a rimuoverla.